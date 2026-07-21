상하이 출장남 30만원 ‘효도 에어컨’…중국 “냉방경쟁력”

중국 출장 프랑스인, 노모 위해 에어컨 구매

중국 관영언론 “냉방경쟁력…새로운 기준”

트럼프 대통령 “에어컨 발명은 미국의 혁신”

이미지 확대 중국 상하이 공항에서 비행기 수화물로 포장된 에어컨 앞에서 프랑스 남성이 사진을 찍었다. 인터넷 커뮤니티 캡처

이미지 확대 오스트리아 빈에서 한 남성이 중국산 분리형 에어컨을 설치하고 있다. 소셜미디어 캡처

세줄 요약 상하이 출장 중 프랑스 남성의 효도 에어컨 구매

93세 어머니 위한 휴대용 에어컨, 약 30만원

중국 관영매체, 유럽 폭염 속 냉방 경쟁력 강조

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중국 상하이로 출장을 갔다가 프랑스 파리에서 선풍기로 무더위를 나던 90대 노모를 위해 에어컨을 직접 사서 들고 온 남성의 사연이 화제다.지난 12일 소셜미디어에 직장 동료가 프랑스 남성의 ‘중국 효도 출장’ 사연을 올리면서 에어컨 구매기가 알려졌다.덴마크에 본사가 있는 중국 상하이 기반의 한 기업으로 프랑스 남성이 출장을 온 뒤 유럽의 기록적인 폭염에 대해 동료들과 대화를 나눴다.그는 93세 어머니가 얼음 냉각 선풍기를 사용하고 있지만, 오히려 실내 습도만 높여 무더위에 고생 중이라고 털어놓았다.이에 릴리라는 여성은 프랑스 동료에게 중국에서 휴대용 에어컨을 사서 가져가는 것을 제안했다.프랑스인 남성은 스페인 지사에서 일하고 있어 중국동방항공을 타고 상하이에서 스페인 바르셀로나로 이동할 예정이었다.릴리는 동료가 유럽으로 돌아가기 전 항공사에 에어컨을 수화물로 보낼 수 있는지 문의했고, 리튬배터리가 탑재되어 있지 않다면 가능하다는 답변을 들었다.에어컨을 구매하는 데 든 비용은 총 1412위안(약 30만원)으로 에어컨 구매 가격은 1260위안이었고, 공항에서 충전재로 싸서 포장하는 데 130위안 등이 추가됐다.효심 깊은 프랑스 남성은 비즈니스 클래스를 이용했기 때문에 무게에 따른 추가 비용은 내지 않았다.중국 관영 언론은 프랑스 남성의 사연과 함께 유럽의 기록적인 무더위를 이기는 데 중국의 ‘냉방 경쟁력’이 큰 도움이 되고 있다고 강조했다.관영 글로벌타임스는 유럽에서 중국 에어컨 판매량이 70% 이상 급증하고 특히 이동식 분리형 에어컨은 품절 사태라며 이는 ‘냉방력’으로 표현되는 자국의 새로운 경쟁력을 보여준다고 전했다.중국 에어컨 제품이 유럽 시장에서 인기 있는 이유는 단순히 저렴한 가격에 우수한 품질의 제품을 제공했기 때문만이 아니라 소비자 요구에 맞춘 완벽한 해법을 제공한 덕이라고 분석했다.이어 중국의 ‘냉방 경쟁력’ 핵심은 강력한 기술력에 있다면서 오랜 기간에 걸친 연구 개발 축적을 통해 유럽의 규제와 사용 환경에 부합하는 제품을 개발할 수 있었다고 덧붙였다.또 중국산은 과거 ‘싸구려’란 인식에서 벗어나 새로운 산업 시대의 기준을 정립한다고 주장했다.한편 도널드 트럼프 대통령은 지난 4일 건국 250주년 기념 연설에서 윌리스 캐리어가 발명한 에어컨은 미국이 이뤄낸 대표적인 혁신이자 삶의 방식을 바꾼 위대한 발명품이라고 밝혔다.윤창수 전문기자