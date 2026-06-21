트럼프 “헤즈볼라 못 막으면 이란 다시 타격…더 강해질 것”

세줄 요약 이란에 헤즈볼라 통제 요구

불응 시 더 강한 군사 타격 경고

중동 정세 불안 재확산 우려

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 통제하지 않을 경우 추가 군사 행동에 나설 수 있다고 경고했다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란은 즉시 레바논의 대리세력이 문제를 일으키는 것을 막아야 한다”고 밝혔다.그는 이어 “그렇지 않으면 우리는 지난주 했던 것과 마찬가지로 이란을 다시 매우 강하게 타격할 것이며, 그 타격은 더욱 강해질 것”이라고 강조했다.트럼프 대통령이 언급한 ‘레바논의 대리세력’은 친이란 무장정파 헤즈볼라를 지칭한 것으로 해석된다.이번 발언은 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 이후 평화 협상을 이어가는 가운데 나왔다.미국 정부는 헤즈볼라가 이스라엘을 자극하거나 무력 도발에 나설 경우 이스라엘의 대(對)레바논 공습이 이어지면서 중동 정세가 다시 불안정해질 수 있다고 우려하는 것으로 알려졌다.트럼프 대통령의 이날 경고는 헤즈볼라를 후원하는 이란이 영향력을 행사해 무력 충돌을 억제해야 한다는 압박 메시지로 풀이된다.앞서 트럼프 대통령은 이란과의 종전 합의 이후에도 중동 내 친이란 무장세력의 도발 가능성을 경계해 왔으며, 필요할 경우 추가 군사 대응에 나설 수 있다는 입장을 거듭 밝혀왔다.김유민 기자