이란, 이스라엘 겨냥 미사일 공격…휴전 후 첫 본토 공격

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세줄 요약 이란, 베이루트 공습 보복으로 미사일 발사

휴전 후 첫 이스라엘 본토 공격, 전량 요격

양측 추가 보복 경고, 긴장 급격히 고조

이미지 확대 IRAN ISRAEL USA CONFLICT 테헤란 시위 모습. EPA 연합뉴스

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이란이 7일(현지시간) 이스라엘군의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복으로 이스라엘을 공격했다. 4월 8일 휴전 후 첫 이스라엘 본토 공격이다.이스라엘군은 이날 저녁 15분 간격으로 2차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일을 식별했으며, 방공망을 동원해 요격했다고 밝혔다. 이란은 약 10발의 탄도 미사일을 이스라엘 북부를 향해 발사했다.이란 혁명수비대(IRGC)는 “우주군이 이스라엘의 라맛 다비드 공군기지를 겨냥해 탄도 미사일을 쐈다”고 공격 사실을 확인했다. IRGC는 “오늘 밤 작전은 경고일 뿐이다. 도발이 반복되면 더 광범위한 대응을 하게 될 것”이라고 경고했다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 미사일 발사 직후 성명을 통해 “이란 이슬람 공화국의 사전 경고에도 불구하고, 시온주의 정권은 모든 금지선을 넘고 레바논 남부에 대한 공격을 강화하며 베이루트 다히예 지역을 표적으로 삼았다”고 말했다.이란의 미사일 발사 후 이스라엘 북부 지역과 요르단 등에서는 경보가 울렸다. 이어 북부 지역 모든 학교에는 휴교령이 내려졌다. 이스라엘군은 “명령이 내려지는 즉시 이란에 강력한 타격을 가하겠다”고 보복 의지를 밝혔다.앞서 이스라엘군은 이날 “헤즈볼라의 이스라엘 영토 공격에 대한 보복으로 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽에 위치한 ‘테러리스트’ 본부를 타격했다”고 밝혔다. 이스라엘군의 공습으로 최소 2명이 죽고, 20명이 부상했다고 레바논 보건부는 집계했다.조희선 기자