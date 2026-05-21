수중 모드? 뭣이 중한데…‘1억 호가’ 사이버트럭 몰고 호수 돌진한 美 남성

세줄 요약 사이버트럭 웨이드 모드 시험 위해 호수 진입

차량 침수로 운전자·동승자 급히 탈출

호수 운행·안전장비 미비 등 혐의 적용

이미지 확대 물에 잠긴 사이버트럭이 18일(현지시간) 미국 텍사스주 그레이프바인 호수에서 인양됐다. 그레이프바인 경찰서

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미국에서 한 남성이 테슬라 사이버트럭의 ‘수중 모드’를 시험하겠다며 호수로 차를 몰고 들어갔다가, 차량이 침수돼 가까스로 탈출하는 소동이 벌어졌다.20일(현지시간) CBS뉴스, USA투데이 등 외신에 따르면, 지난 18일 저녁 8시쯤 텍사스주 북부 그레이프바인 호수의 케이티스우즈 공원 선착장 인근에서 “차량이 물에 빠졌다”는 신고를 받고 경찰이 출동했다.경찰이 현장에 도착했을 때 사이버트럭은 이미 물속에 잠겨 있는 상태였다. 사이버트럭은 신차 기준으로 1억원을 호가한다.운전자 지미 잭 맥대니얼은 경찰 조사에서 “사이버트럭에 탑재된 ‘웨이드 모드’(Wade mode) 기능을 테스트해 보려고 일부러 호수에 들어갔다”고 진술했다. 웨이드 모드는 강이나 개울처럼 얕은 물길을 지날 때 쓰는 기능이다.그러나 호수의 깊이를 간과한 대가는 컸다. 호수로 진입한 사이버트럭은 얼마 지나지 않아 고장을 일으키며 멈췄고, 내부에 물이 차오르기 시작했다. 위험을 느낀 운전자와 동승자는 급히 차량을 버리고 탈출했다. 물에 잠긴 차량은 그레이프바인 소방대가 인양했다.운전자에게는 호수 구역 내 차량 운행, 선박 등록증 미소지, 수상 안전 장비 미비 등의 혐의가 적용됐다.테슬라의 사이버트럭 사용자 매뉴얼에 따르면, 사이버트럭이 들어갈 수 있는 물의 깊이는 최대 약 81㎝다.매뉴얼은 운전자가 반드시 물의 깊이를 직접 확인해야 하며, 수중 진입으로 인한 차량 손상은 보증 수리 대상에서 제외된다고 명시하고 있다. 또한 물밑 바닥이 진흙처럼 부드러우면 차가 가라앉아 침수 위험이 커질 수 있고, 강한 물살이나 급류가 있는 곳에서는 절대 운행해서는 안 된다고 주의를 당부했다.김성은 기자