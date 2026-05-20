한국서 출발한 비행기 짐칸서 남의 카드 훔친 중국인, 싱가포르서 체포

세줄 요약 기내 짐칸서 남의 가방 열어 카드 절도

창이공항 도착 직후 중국인 남성 체포

20일 기내 절도 혐의로 기소 예정

이미지 확대 비행기 짐칸 선반. 123rf

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한국에서 출발해 싱가포르로 향하는 항공기 짐칸에서 남의 가방을 꺼내 신용카드를 훔친 중국인 남성이 착륙 후 공항에서 체포됐다.싱가포르 경찰(SPF)은 최근 홈페이지를 통해 항공기 내 절도 사건에 연루된 혐의로 중국인 남성 A(59)씨를 체포했다고 공지했다.SFPF에 따르면 지난 18일 오후 3시 40분쯤 공항경찰국(APD) 소속 경찰관들이 창이공항 제1터미널(국제선)에서 기내 절도 사건 단속 작전을 벌인 끝에 A씨를 체포했다. 체포 당시 그는 본인 소유가 아닌 은행 카드 2장을 소지하고 있었다.조사 결과 A씨는 피해자 좌석 뒤쪽에 있던 선반 짐칸에서 피해자의 가방을 몰래 꺼낸 뒤 안에 있던 지갑에서 카드를 훔친 것으로 드러났다. 지갑은 다시 피해자 가방에 넣었다.경찰은 A씨를 기내 절도 혐의로 20일 기소할 예정이다.유죄 판결을 받을 경우 그는 최대 3년의 징역형이나 벌금형, 또는 두 가지 형 모두 처해질 수 있다.경찰은 기내 절도 피해를 막기 위해 현금이나 귀중품은 선반 짐칸에 놓는 대신 몸에 지니라고 당부했다. 또한 비행 중 선반 짐칸을 열어 짐을 꺼내거나 뒤지는 승객이 있으면 주의 깊게 살펴보고 의심스러운 행동을 목격하면 즉시 승무원에게 알리라고 조언했다.신진호 기자