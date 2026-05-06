트럼프 “한국 화물선 단독으로 움직이다 이란에 피격”

세줄 요약 트럼프, 한국 화물선 이란 공격 주장

한국 정부, 폭발 원인 아직 미규명

이란, 호르무즈 해협 새 통행 규제 도입

이미지 확대 4일(현지시간) 이란 남부 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 정박 중인 선박의 모습. AFP 연합뉴스·ISNA 통신

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 폭발 사고가 난 한국 화물선은 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 당한 것이라고 주장했다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관 행사에서 취재진과 만나 한국이 호르무즈 해협에서 43%의 석유를 조달한다고 말하다가 “그들의 선박이 공격당했다. 그들은 선박의 대열에 없었고 혼자 행동하기로 한 것”이라고 말했다. 이어 “그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”고 주장했다.호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출된 것이라고 기정사실화한 셈이다. 한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발·화재 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이다.트럼프 대통령은 전날부터 이번 사건을 이란의 공격에 의한 것이라고 규정하며 한국에 호르무즈 해협 작전 동참을 촉구하고 있다. 그는 트루스소셜에서 “이란이 ‘프로젝트 프리덤’ 작전의 일환으로 진행되는 선박 이동과 관련해 한국 화물선을 포함한 무관한 국가들을 향해 몇차례 발포했다. 한국이 이번 임무에 동참해야 할 때인지도 모른다”고 밝혔다. 같은날 ABC방송과의 전화 인터뷰에서도 비슷한 주장을 되풀이했다.한편 이란은 호르무즈 해협에 대해 ‘사전 통행 허가제’를 골자로 한 새로운 해상 규제를 공식 도입했다고 이란 국영 프레스TV가 이날 보도했다. 보도에 따르면 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박은 이란 측 공식 이메일(info@PGSA.ir)을 통해 안내 사항과 통행 규정을 전달받게 된다. 해협을 통과하려는 선박들은 이 규정에 맞춰 운항 방식을 조정해야 하며, 반드시 사전에 통행 허가를 받아야 한다.이란 혁명수비대는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 향해 이란이 지정한 항로만을 이용하라며 이를 어길시 군사적 대응에 직면할 것이라고 경고했다.워싱턴 임주형 특파원