메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] “美호위함 호르무즈서 미사일 맞고 퇴각”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-04 19:26
입력 2026-05-04 19:18
이미지 확대
이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스
이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스


이란의 준관영 매체인 파르스 통신은 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 미 군함이 미사일 두 발을 맞은 뒤 해역을 빠져나갔다고 밝혔다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
미 군함이 미사일 공격을 받은 후 취한 행동은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기