국제 [속보] “美호위함 호르무즈서 미사일 맞고 퇴각” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/05/04/20260504500203 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-05-04 19:26 입력 2026-05-04 19:18 이미지 확대 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 이란의 준관영 매체인 파르스 통신은 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 미 군함이 미사일 두 발을 맞은 뒤 해역을 빠져나갔다고 밝혔다. 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 미 군함이 미사일 공격을 받은 후 취한 행동은? 해역을 빠져나갔음 해역에 머물렀음