[속보] “美호위함 호르무즈서 미사일 맞고 퇴각”

이미지 확대 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란의 준관영 매체인 파르스 통신은 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 미 군함이 미사일 두 발을 맞은 뒤 해역을 빠져나갔다고 밝혔다.김성은 기자