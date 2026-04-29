뱀 쇼 보다가 “아악!”…바지 속으로 들어온 코브라에 물린 男 사망

세줄 요약 이집트 호텔 뱀 쇼 관람 중 코브라 물림 사고 발생

독일인 관광객, 바지 안 들어온 뱀에 다리 물려 사망

독일 경찰·검찰, 사고 경위와 독성 검사 조사 진행

이미지 확대 뱀 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이

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이집트를 방문한 관광객이 ‘뱀 쇼’를 관람하던 중 바지 속으로 들어온 뱀에게 물려 사망하는 사고가 발생해 충격을 주고 있다.27일(현지시간) AFP통신에 따르면 독일 바이에른주 경찰은 가족여행으로 친척 2명과 이집트를 방문한 독일인 남성 A(57)씨가 독사에게 다리를 물려 숨졌다고 밝혔다.바이에른주 출신인 A씨는 이달 초 이집트 홍해 연안의 휴양도시 후르가다의 한 호텔에서 열린 뱀 공연을 관람했다.당시 쇼에서는 관람객들의 목에 맹독성 코브라로 보이는 뱀 두 마리를 걸쳐 주는 퍼포먼스를 선보였다. 이때 마술사가 그중 한 마리를 A씨 바지 안으로 들어가게 했고, 그 과정에서 뱀이 A씨의 다리를 물었다는 게 경찰 설명이다.A씨는 극심한 중독 증상을 보였으며, 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다.현재 독일 경찰과 검찰은 A씨의 사망 경위에 대해 조사를 진행 중이며, 독성 검사 결과를 기다리고 있다.윤예림 기자