동료에 살해당한 27만 인플루언서…말다툼이 부른 ‘비극적 살인’, 英 충격

이미지 확대 영국의 인플루언서 클라우디아 글램(오른쪽)이 인플루언서 가브리엘 캐링턴(왼쪽)이 운전하는 차량에 치여 사망했다. 캐링턴·글램 인스타그램 캡처

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영국에서 인플루언서들이 언쟁을 벌이다 이 중 한 명이 사망하는 사고가 발생해 현지 사회에 충격을 주고 있다.25일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 영국 런던에 있는 한 클럽 앞에서 차에 치여 병원에서 치료받던 인플루언서 클라우디아 글램(32·여)이 이날 사망했다.런던경찰청은 글램이 지난 19일 오전 4시 30분쯤 런던 소호 지역에 있는 클럽 인근에서 또 다른 인플루언서 가브리엘 캐링턴(29·여)과 격렬한 언쟁을 벌이다 사고를 당했다고 밝혔다.당시 상황이 포착된 영상에는 캐링턴이 분을 참지 못한 채 자신의 차량 운전석에 올라탄 뒤 글램을 향해 가속 페달을 밟는 장면이 담긴 것으로 전해졌다. 당시 그는 음주 상태였으며, 이 과정에서 글램 외에도 남성 1명이 중상을, 여성 1명이 경상을 입었다.런던경찰청은 “비극적인 소식을 접한 글램의 유가족과 친구들에게 깊은 애도를 표한다”고 전했다.경찰은 애초 캐링턴에 대해 살인미수, 고의에 의한 중상해, 폭행치상, 위험 운전 및 음주 운전 혐의를 적용했으나, 글램이 사망함에 따라 살인죄를 추가할 예정이다.인플루언서들 사이에서 벌어진 싸움이 끔찍한 살인 사건으로 이어지자 현지 사회에 파장을 일으키고 있다.글램과 캐링턴은 각각 27만명, 36만명이 넘는 팔로워를 보유하는 등 소셜미디어(SNS)에서 인기를 얻었다. 특히 캐링턴은 2013년 영국의 대표적인 오디션 프로그램 ‘더 엑스 팩터’(The X-Factor)에 출연해 잘 알려진 인물이다.한편 캐링턴은 지난 21일 법정에 출석해 본인의 신원을 확인하는 질문에만 답했으며, 팬들을 향해 ‘손가락 하트’ 포즈를 취하는 등의 모습을 보여 공분을 샀다.그는 다음 달 19일 다시 법정에 설 예정이다.윤예림 기자