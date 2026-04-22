이미지 확대 인공지능(AI)로 생성된 ‘에밀리 하트’의 소셜미디어(SNS) 계정은 한 달 만에 팔로워 1만명을 모으며 폭발적인 인기를 끌었다. 에밀리 하트 페이스북

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비키니 차림으로 총을 쏘고 맥주를 마시며 도널드 트럼프 대통령을 지지하는 콘텐츠를 올려 수백만 팔로워를 모은 미국의 여성 인플루언서가 인공지능(AI)으로 만들어진 ‘가짜 인물’로 드러났다. 이 AI 생성 이미지를 만든 인도 의대생은 “외로운 보수 성향 미국 남성”들을 겨냥, AI 콘텐츠로 매달 수천 달러를 벌어 학비를 마련했다고 한다.21일 뉴욕포스트 보도에 따르면, 인스타그램에서 애국적인 콘텐츠를 올리며 인기를 끌던 트럼프 대통령 지지 성향의 인플루언서 ‘에밀리 하트’의 정체가 드러났다. 그녀는 실제 사람이 아니라 인도 의대생이 만든 AI 생성 이미지였다.22세의 정형외과 전문의 지망생 ‘샘’은 인터뷰에서 학비와 미국 이민 자금을 벌기 위해 이 계획을 시작했다고 밝혔다.샘은 구글의 AI ‘제미니’에게 물었다. 어떤 콘텐츠가 돈이 될지 알아보기 위해서였다. AI는 “미국의 보수 성향 중년 남성들은 돈을 많이 쓰고 충성도가 높다”고 답했다.샘은 이 조언을 토대로 트럼프 대통령 지지층 남성을 겨냥한 ‘섹시한 여성’ 캐릭터를 만들기로 결정했다.이렇게 에밀리 하트가 탄생했다.샘은 에밀리를 영화배우 제니퍼 로렌스를 닮은 간호사로 설정했다.에밀리는 소총을 쏘는 사진과 함께 이런 글을 올렸다. “언팔하고 싶으면 이유를 말해줄게. 그리스도가 왕이고, 낙태는 살인이며, 불법 이민자는 모두 추방돼야 한다.”모두 미국 보수 남성들이 좋아할 만한 전형적인 보수 구호다.또 다른 게시물에는 “넌 태어날 때 똑똑했는데, 진보주의자로 사는 걸 선택했네”라는 문구를 달았다.샘은 “매일 기독교 옹호, 총기 소지 찬성, 낙태 반대, 이민 반대, 정치적 올바름 반대 내용을 썼다”고 말했다.계정은 폭발적으로 성장했다. 한 달 만에 팔로워 1만명을 모았다.영상마다 수백만 조회수를 기록하며 팔로워가 계속 늘어났다.샘은 곧 수익을 내기 시작했다. 에밀리의 인기에 힘입어 트럼프 대통령 지지 티셔츠를 팔고, 성인 콘텐츠 플랫폼 ‘팬뷰’에 계정을 만들었다. 팬뷰는 온리팬스와 비슷한 유료 구독 서비스지만, AI로 만든 콘텐츠도 올릴 수 있다는 점이 다르다. 유료 구독자들이 돈을 내고 AI로 생성된 사진과 영상을 볼 수 있다.그는 매달 수천 달러를 벌었다.샘은 “하루에 30분에서 50분만 시간을 썼는데, 의대생한테는 꽤 큰돈을 벌게 됐다”면서 “인도에서는 전문직 일을 해도 이만큼 못 번다. 온라인에서 이보다 쉽게 돈 버는 방법은 본 적이 없다”고 전했다.그러나 샘은 자신을 부자로 만들어준 트럼프 지지자들을 두고 “정말 멍청하다”고 평가했다.그는 진보 성향 지지자들을 겨냥한 비슷한 계정도 만들어봤지만 실패했다고 전했다. 민주당 지지자들은 AI인 것을 바로 알아채 반응이 없었다는 설명이다.인스타그램은 AI로 만든 콘텐츠라는 사실을 밝히도록 규정하고 있다. 에밀리 하트의 계정은 지난 2월 ‘사기 활동’으로 삭제됐다.샘은 “사기를 친 것 같지는 않다”면서 어차피 에밀리 계정을 중단했을 것이라고 밝혔다. 그러면서 이제 의대 공부에 집중하겠다고 덧붙였다.김성은 기자