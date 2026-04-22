중국 첫 드론 운반용 준 항모 남중국해로…미·일 군사훈련 ‘맞불’

중국 군 첫 드론운반 상륙함 쓰촨함 남중국해 파견

미·일·필리핀 진행중인 군사훈련 ‘발리카탄’ 대응

이미지 확대 중국이 대만 공격을 겨냥해 개발한 신형 드론 운반용 상륙함 쓰촨함. 중국 인민해방군 홈페이지 캡처

이미지 확대 중국의 무장 정찰 스텔스 드론 GJ-11. 소셜미디어 캡처

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중국은 미국·필리핀·일본이 남중국해와 대만해협에서 벌이는 합동 군사훈련인 ‘발리카탄’에 대응해 신형 드론 운반용 상륙함과 항공모함 등을 파견해 맞불을 놓았다.중국 인민해방군 해군은 22일 소셜미디어 위챗 공식 계정을 통해 자국 최초의 드론 운반용 상륙함인 쓰촨함이 남중국해로 향했다고 밝혔다.중국 군은 “쓰촨함은 과학 연구 시험 및 훈련 임무를 수행하기 위해 상하이를 출항했다”며 특정 목표를 겨냥하지 않았다고 밝혔지만, 지난 20일부터 남중국해에서 진행 중인 발리카탄이 쓰촨함의 목표로 분석된다.특히 중국 최초의 항공모함인 랴오닝함도 이날 오전 대만해협을 통과해 남중국해로 이동했다.지난 11월 첫 해상시험을 완료한 쓰촨함은 중국이 대만 공격을 대비해 개발한 핵심 전략 자산이다.쓰촨함은 상륙정, 병력, 장갑차 및 항공기, 드론 등을 수송하여 대만 상륙작전을 지원하도록 설계됐다.미국에 이어 세계 두 번째로 전자기식 캐터펄트(사출기)를 장착해 빠른 속도로 함정에서 항공기가 이륙한다.최첨단 유인 전투기뿐 아니라 대형 전투 드론도 전자기 사출장치 덕에 비교적 좁은 공간에서 이착륙할 수 있어 항공모함에 가깝다.4만t 규모로 중국 최초로 전자기식 사출기를 단 최신 항공모함인 푸젠함의 약 절반 크기다.랴오닝함은 갑판 위에 J-15 전투기 8대와 헬리콥터 3대를 싣고 무력시위에 나섰다.미국은 항공모함 3척이 중동으로 향하면서 남중국해를 포함한 인도·태평양 전력에 공백이 발생했다는 평가가 나온다.올해 발리카탄 훈련에는 일본이 사상 최초로 전투 훈련에 참여하며 1만 9000명의 병력이 동원돼 역대 최대 규모로 다음 달 8일까지 이어진다.필리핀 해군 측은 “미국 및 기타 뜻을 같이하는 국가들이 매년 실시하는 ‘발리카탄’ 훈련은 중국의 인도·태평양 지역 안정을 해친다는 주장에도 계속될 예정”이라고 강조했다.윤창수 전문기자