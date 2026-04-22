트럼프 “이란이 통일된 제안 낼때까지 휴전연장”

이미지 확대 US-POLITICS-TRUMP-NCAA 도널드 트럼프 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 만료를 하루 앞둔 21일(현지시간) 휴전 연장을 전격적으로 선언했다. 휴전 연장은 없다는 기존 입장을 뒤집은 것이다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 아심 무니르 군총사령관 및 셰바즈 샤리프 총리의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다”고 밝혔다.이어 “그들의 제안이 제출되고 논의가 어느 쪽으로든 종결될 때까지 휴전을 연장할 것”이라고 밝혔다.그러면서 대이란 해상봉쇄는 계속되고 다른 준비태세도 지속된다고 전했다.이번 휴전 선언은 ‘2주 휴전’ 만료 전날에 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 전날 이란과의 2주 휴전이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라고 밝힌 바 있다. 시한 없는 휴전 선언으로 앞으로 몇달 이상 휴전이 이어질 수도 있을 것으로 보인다.당초 JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단은 파키스탄으로 떠날 예정이었으나 이날 오후까지 백악관에 머무는 것으로 알려졌다.조희선 기자