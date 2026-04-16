예수 행세도 모자랐나…트럼프, 이번엔 ‘예수 품에 안겼다’

이미지 확대 트럼프가 올린 이미지. 트루스소셜 캡처

이미지 확대 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 사진.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 예수와 관련된 인공지능(AI) 합성 이미지를 또다시 공유해 논란이 이어지고 있다.트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 예수가 자신을 감싸 안고 있는 이미지를 공유하며 “급진 좌파 미치광이들은 이것을 싫어할 수도 있지만 나는 꽤 괜찮다고 생각한다”고 적었다.해당 이미지는 트럼프 지지자가 작성한 게시물에 포함된 것으로, 예수가 눈을 감은 채 트럼프 대통령을 안고 머리를 맞댄 장면을 담고 있다. 게시물에는 “신이 트럼프 카드를 꺼내고 있는 것 같다”는 문구도 함께 실렸다.앞서 트럼프 대통령은 지난 12일에도 자신을 예수처럼 묘사한 AI 합성 이미지를 올렸다가 ‘신성 모독’이라는 비판이 쏟아지자 약 12시간 만에 삭제한 바 있다. 당시 이미지에는 붉은색 튜닉과 흰옷을 입은 트럼프 대통령이 병자의 이마에 손을 얹고 치유하는 모습이 담겨 있었다.논란이 커지자 트럼프 대통령은 해당 이미지를 두고 “예수가 아니라 사람을 낫게 하는 의사를 표현한 것”이라고 해명했다. 그러나 미국 내 보수 기독교계에서도 “용납할 수 없다”는 반발이 나오며 파장은 쉽게 가라앉지 않았다.특히 이번 게시물은 트럼프 대통령이 최근 교황 레오 14세를 공개 비판한 직후 올라와 논란을 키웠다. 트럼프 대통령은 교황을 향해 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에서도 형편없다”고 주장하며 갈등을 빚어왔다.일각에서는 트럼프 대통령이 반복적으로 종교적 이미지를 활용하며 정치적 메시지를 강화하려 한다는 분석도 나온다. 반면 일부 지지층은 이를 상징적 표현으로 받아들이며 옹호하고 있어, 논쟁은 당분간 이어질 전망이다.김유민 기자