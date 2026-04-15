이란군 “美 해상봉쇄 계속하면 홍해까지 봉쇄…군사행동 나설 것”

이미지 확대 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 휴전 협상 결렬에 따라 호르무즈 해협에 대한 ‘역봉쇄’에 나선 가운데, 이란군 통합사령부는 이란 선박에 대한 미국의 봉쇄가 지속되면 걸프해역(페르시아만)과 오만해는 물론 홍해까지 봉쇄하겠다고 경고했다.15일(현지시간) 이란 국영 IRIB방송에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 알리 압돌라히 소장은 성명을 통해 “침략적이고 테러적인 미국이 불법적인 해상 봉쇄를 지속하며 이란 상선과 유조선의 안전을 위협하고 있다”고 비판했다.그는 “미국의 이런 행위는 휴전 협정을 위반하는 전조가 될 것”이라며 “미국의 봉쇄 조치가 계속될 경우 강력한 군사적 대응에 나설 것”이라고 강조했다.특히 압돌라히 소장은 “이란의 강력한 군대는 페르시아만, 오만해, 그리고 홍해를 통과하는 그 어떤 수출입 활동도 용납하지 않을 것”이라고 위협했다.이어 “이란은 국가 주권과 국익을 수호하기 위해 모든 수단을 동원해 단호하게 행동할 것”이라고 덧붙였다.이보희 기자