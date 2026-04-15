“날씬해야 성공” 조롱에…女변호사, 대출받아 ‘원정 성형’ 떠난 뒤 충격 사망

이미지 확대 여성 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

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직장에서 체중 감량 압박에 시달린 영국의 20대 여성 변호사가 튀르키예에서 지방흡입 등 여러 성형 수술을 동시에 받은 뒤 패혈증으로 사망하는 사고가 발생했다.15일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 영국 울버햄프턴 출신 변호사 디아라 브라운(당시 28세)은 2021년 10월 튀르키예 이스탄불의 한 사립 병원에서 수술받은 지 사흘 만에 숨졌다.최근 열린 사인 규명 심리에서 브라운의 유족은 그가 평소 법조계 내에서 ‘날씬해야 한다’는 압박감에 시달려왔다고 증언했다. 유족은 “브라운은 과체중이었고, 직장에서 체중과 관련해서 놀림을 받았던 것 같다”고 주장했다.유족 측 진술에 따르면 브라운은 직장에서 체중과 관련해 조롱당한 뒤 1만 파운드(약 2000만원)의 대출까지 받아 튀르키예행을 결심했다. 그는 지방흡입과 엉덩이 리프팅, 팔 거상술을 동시에 진행해 체중을 줄이려 했던 것으로 알려졌다.그러나 수술 직후 브라운은 극심한 통증과 오한, 시력 저하, 거동 불능 등의 이상 증세를 보였다. 동행한 어머니 데이지 브라운은 “딸이 통증 때문에 앞을 볼 수 없다고 호소했고, 발이 심하게 부어올라 제대로 서 있지도 못했다”고 토로했다.그러나 현지 의료진은 “마취에서 깨어나는 과정에서 발생하는 정상적인 반응”이라며 유족의 우려를 일축했다. 상태가 급격히 악화한 브라운은 결국 수술 사흘 만에 패혈성 쇼크에 따른 심정지로 사망했다.수술 전 의료진은 브라운에게 “지방흡입, 엉덩이 리프팅 등 모든 수술을 동시에 진행해도 괜찮다. 나는 비슷한 수술을 수백번 해본 경력이 있으며, 지금까지 환자를 잃어본 적도 없다”고 주장했던 것으로 알려졌다.부검 및 의료 데이터를 분석한 전문가는 심리에서 “건강했던 젊은 여성이 급격한 패혈증 상태에 빠졌다”며 “백혈구 수치 붕괴와 저혈압 등 유족이 설명한 증상은 전형적인 패혈증과 일치한다”고 밝혔다.서울아산병원에 따르면 패혈증의 증상에는 오한을 동반한 고열, 저체온과 동반되는 관절통, 두통, 권태감 등이 있다. 패혈증이 중증이면 의식이 흐려지고, 증상이 더 심해지면 저혈압에 빠지고 소변량이 줄면서 쇼크 상태에 이르게 된다.최근 영국 등 유럽에서는 상대적으로 저렴한 비용을 내세운 튀르키예 등지로의 ‘원정 성형’이 유행하고 있으나, 사후 관리 부실과 위생 문제로 인한 사망 사고가 잇따르며 경고의 목소리가 커지고 있다.하승연 기자