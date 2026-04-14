트럼프 2기 첫 주한대사 후보에 한국계 미셸 스틸

이미지 확대 트럼프, 2기 첫 주한美대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명 미셸 박 스틸. 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 집권 2기 첫 주한대사 후보로 한국계 여성 정치인 미셸 박 스틸(70·한국명 박은주) 전 연방 하원의원을 지명했다.백악관은 이날 홈페이지에 이같은 주한미국대사 지명을 발표하고 상원에 인준을 요청했다.스틸 지명자는 1955년 서울에서 태어나 일본에서 청소년기를 보내고 1975년 미국으로 이주했다. 주부였던 그는 로스앤젤레스(LA) 폭동 사태를 계기로 한국계의 정계 진출 필요성을 느끼고 정치에 관심을 갖게 됐다. 캘리포니아주 공화당 의장을 지낸 남편 숀 스틸 변호사의 도움을 받아 정치권에 입문해 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저 등을 역임했다. 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈고, 2024년 11월 선거에서 600여표 차이로 낙선했다.마이크 존슨 하원의장과 케빈 매카시 전 하원의장 등 공화당 하원 전·현직 지도부도 공화당 내 대표적인 ‘지한파’로 꼽히는 스틸 전 의원을 주한미국대사로 추천했던 것으로 알려졌다. 상원 인준을 통과하면 스틸 지명자는 성 김 전 대사 이후 두 번째 한국계 주한미국대사 기록을 세우게 된다.현재 주한대사는 전임 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 현재까지 자리가 비어있다.조희선 기자