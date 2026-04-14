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트럼프, 주한미국대사에 한국계 미셸 박 스틸 지명

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김유민 기자
김유민 기자
수정 2026-04-14 06:18
입력 2026-04-14 06:18
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미셸 박 스틸 미 연방 하원의원. AP연합뉴스 자료사진
미셸 박 스틸 미 연방 하원의원. AP연합뉴스 자료사진


도널드 트럼프 미국 대통령이 2기 행정부 첫 주한미국대사 후보로 한국계 정치인 미셸 박 스틸 전 연방 하원의원을 지명했다.

백악관은 13일(현지시간) 홈페이지를 통해 해당 인사를 발표하고 연방 상원에 인준을 요청했다.

인준이 마무리되면 조 바이든 행정부 당시 임명됐던 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 이임한 이후 1년 넘게 이어진 주한미국대사 공백이 해소될 전망이다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 전 의원은 1975년 가족과 함께 미국으로 이주했다. 이후 평범한 주부로 지내다 1992년 로스앤젤레스(LA) 폭동을 계기로 한인 사회의 정치 참여 필요성을 느끼며 정계에 발을 들였다.

캘리포니아주 공화당 의장을 지낸 숀 스틸 변호사의 배우자인 스틸 전 의원은 캘리포니아주 조세형평국 위원과 오렌지카운티 수퍼바이저 등을 거쳐 정치 경력을 쌓았다.

2021년 연방 하원의원에 당선돼 4년간 의정 활동을 했으나, 2024년 11월 선거에서 약 600표 차이로 낙선했다.



트럼프 대통령은 당시 선거 직전 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 스틸 전 의원에 대한 지지를 공개적으로 밝힌 바 있다.

김유민 기자
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