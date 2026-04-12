휴전 무색해진 러·우크라… 서로 협정 위반 설전만

“드론에 5명 다쳐” vs “469차례 어겨”

각각 포로 175명·민간인 7명 교환

이미지 확대 고국 품으로 러시아와 우크라이나 간 포로 교환으로 풀려난 우크라이나 군인이 11일(현지시간) 우크라이나 체르니히우에서 의료진의 도움을 받으며 구급차에서 내리고 있다.

체르니히우 AP 뉴시스

2026-04-13 14면

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러시아와 우크라이나가 정교회 부활절을 맞아 ‘32시간 휴전’에 돌입했으나 휴전 돌입 몇 시간 만에 상대방이 휴전 협정 조건을 위반했다며 설전을 주고 받았다.로이터통신은 11일(현지시간) 러시아 지역 관리들을 인용해 휴전 이후 쿠르스크와 벨고르드에서 우크라이나의 드론 공격으로 주민 5명이 다쳤다고 전했다. 우크라이나군도 휴전 시작 후 러시아군이 드론 공격 등 469차례 정전 협정을 위반했다고 주장했다. 다만 러시아와 우크라이나는 중앙 정부 차원에서 공식적으로 휴전 위반에 대해 언급하진 않았다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 엑스(X)에 “부활절은 안전과 평화의 시간이어야 한다”며 “부활절 이후에도 휴전이 지속되는 것이 마땅하다. 우리는 러시아에도 이 제안을 전달했다”고 적었다. 그러면서 “러시아가 또다시 평화보다 전쟁을 선택한다면 우크라이나도 이에 상응하는 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.양국은 정교회 부활절(12일)을 맞아 11일 오후 4시부터 12일 자정까지 휴전에 돌입했다. 러시아는 지난해 부활절에도 일방적으로 ‘30시간 휴전’을 선언했으나 러시아와 우크라이나 모두 상대방이 이를 어겼다고 비난했다.이번 휴전에 앞서 양국은 각각 전쟁 포로 175명, 민간인 7명도 교환했다.러시아 국방부는 관영 소셜미디어 막스(MAX)에 “러시아 군인 175명이 키이우 정권(우크라이나)이 통제하는 영역에서 돌아왔다. 그 대신 우크라이나 군인 175명도 (우크라이나에) 건네졌다”고 밝혔다. AP통신에 따르면 우크라이나군에 체포됐던 러시아 쿠르스크 주민 7명도 이날 우크라이나에서 송환됐다.젤렌스키 대통령도 엑스에 국경수비대를 포함한 군인 175명과 민간인 7명이 포로 교환을 통해 귀국했다고 확인했다. 그는 “이들 대부분은 전쟁이 시작된 2022년 이후부터 러시아에 구금돼 있었고, 일부는 다쳤다”며 이번 포로 교환을 도운 국제 사회에 감사를 전했다.조희선 기자