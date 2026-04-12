[속보] 트럼프 “호르무즈 봉쇄 시작”…모든 선박 차단 지시

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 카세야센터에서 열린 UFC 327 경기를 지켜보고 있다. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 드나드는 선박에 대한 봉쇄에 착수하겠다는 방침을 밝혔다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “즉시 발효되는 조치로 미 해군이 호르무즈 해협에 진입하거나 떠나는 선박에 대한 봉쇄를 시작하는 절차에 들어갈 것”이라고 밝혔다.이어 “이란에 통행료를 지불한 선박은 공해상에서 안전한 항해를 보장받지 못할 것”이라며 미 해군에 해당 선박을 차단(interdict)하라고 지시했다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이번 조치를 “세계적 갈취”라고 규정하며 “미국은 결코 이에 굴복하지 않을 것”이라고 주장했다.이번 발언은 이란과의 핵 협상이 성과 없이 종료된 직후 나온 것으로, 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장이 급격히 고조될 가능성이 제기된다.호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 경로로, 실제 봉쇄가 이뤄질 경우 글로벌 에너지 시장과 해상 물류에 큰 영향을 미칠 전망이다.김유민 기자