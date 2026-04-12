국제 [속보] 이란 매체 “美-이란 협상 12일 속개 예정” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/04/12/20260412500007 URL 복사 댓글 0 김유민 기자 수정 2026-04-12 07:52 입력 2026-04-12 07:35 이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 파키스탄에서 이란 관련 협상을 앞두고 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만난 모습, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 단장으로 한 고위급 대표단이 미국과의 협상 참석을 위해 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 모습. AP뉴시스 [속보] “美·이란, 3라운드 협상 종료…일부 심각한 의견차” 강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해 서울시의회 바로가기 [속보] 이란 정부 “일부 입장차 남아 있지만 협상 계속할 것”김유민 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 미국과 이란의 3라운드 협상이 종료되었는가? O X