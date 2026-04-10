모즈타바, “호르무즈 관리 수준 새로운 차원 격상”

이미지 확대 IRAN-ISRAEL-US-WAR 이란 최고지도자 사진을 들고 있는 이란인들. AFP 연합뉴스

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이란 최고지도자인 모즈타바 하메네이가 9일(현지시간) 전쟁 후 사실상 통제중인 호르무즈 해협의 관리 수준을 새로운 차원으로 격상하겠다고 밝혔다.모즈타바는 전 최고지도자인 부친 아야톨라 알리 하메네이 사망 40일째를 맞아 발표한 성명에서 “호르무즈 해협의 관리 및 통제 수준을 새로운 차원으로 격상시킬 것”이라고 말했다.이어 “우리나라를 공격한 침략자들을 절대 좌시하지 않을 것이며, 그들이 저지른 행위에 대한 책임을 끝까지 물을 것”이라며 “피해에 대한 배상은 물론, 순교자들의 피의 대가도 반드시 청구할 것”이라고 덧붙였다.이같은 메시지는 향후 미국과의 협상에서 호르무즈 해협 통제권을 강하게 요구할 것임을 시사하는 발언으로 풀이된다.모즈타바는 “우리는 과거에도 전쟁을 추구하지 않았고 지금도 원하지 않지만, 정당한 권리를 포기하는 일은 결코 없을 것”이라며 “이 목표를 달성하기 위해 ‘저항의 전선’을 하나의 통합된 실체로 간주하고 대응할 것”이라고 강조했다. 이웃 걸프 국가들을 향해서는 “역사의 올바른 편에 서야 한다. 우리는 여전히 이웃 국가들이 우리의 우애와 선의에 부합하는 적절한 응답을 보내주기를 기다리고 있다”고 말했다.모즈타바는 최고지도자로 선출된 후 현재까지 모습을 드러내지 않고 있어 부상을 당했다는 관측이 제기되고 있다. 그는 이날 아버지의 추모일을 맞아 진행된 추모행사에도 나타나지 않고 성명만 발표했다.한편 미국과 이란이 2주간 휴전을 발표한 지난 7일 이후 처음으로 비이란 유조선이 호르무즈 해협을 통과했다고 AFP통신이 이날 보도했다. 이날 해협을 통과한 가봉 국적의 MSG호는 약 7000t의 아랍에미리트산 석유를 싣고 이날 해협을 통과해 인도 아에기스 피파바브로 향하고 있는 것으로 전해졌다.조희선 기자