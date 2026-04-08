이란 매체 “이스라엘 휴전 위반, 유조선 호르무즈 통행 중단”

이미지 확대 호르무즈 해협을 통과하지 못하고 정박해 있는 유조선. 연합뉴스

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미국과 이란의 8일(현지시간) 휴전 발효 후 한때 재개됐던 호르무즈 해협의 유조선 통행이 이스라엘의 휴전 위반 탓에 다시 중단됐다는 이란 매체의 보도가 나왔다.이란 파르스 통신은 8일(현지시간) “이스라엘의 레바논 공습과 동시에 호르무즈 해협을 지나는 유조선들의 통행이 멈춰섰다”고 밝혔다.앞서 미국과 이란의 극적 합의로 2주간 휴전이 발효되며 이날 오전 유조선 2척이 이란 당국의 허가를 받아 해협을 안전하게 통과했다.그러나 이스라엘이 레바논 내 헤즈볼라를 겨냥해 ‘역대 최대 규모’의 공습을 이어가고 베이루트를 재타격하는 등 긴장이 다시 고조되자, 이란 측이 해협 통제를 다시 강화한 것으로 보인다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 휴전 합의를 끌어낸 파키스탄의 아심 무니르 최고사령관과 전화 통화를 통해 이스라엘의 휴전 위반 문제를 공식 제기했다. 이스라엘의 휴전 위반 문제를 공식 제기했다.이란 타스님뉴스는 관련 소식통을 인용해 이스라엘이 레바논을 계속 공격해 휴전 합의를 위반한다면 이란은 이 합의를 철회하겠다고 보도했다.이 소식통은 이날 “레바논을 포함, 모든 전선에서 전쟁을 중단한다는 조건을 미국이 받아들여 2주간의 휴전이 성사됐는데 이스라엘이 오늘 아침부터 레바논을 무도하게 공격해 휴전 합의를 명확히 어겼다”고 비판했다.이스라엘군의 아비하이 아드라이 아랍어 대변인은 엑스에 “레바논에서 전투는 계속된다. 휴전엔 레바논이 포함되지 않는다”라며 레바논 남부 자흐라니강 이남의 주민에게 대피하라고 경고했다.이보희 기자