韓서도 많이 하는데…“○○○ 주사 맞고 사망” 6명 숨진 멕시코, 왜

이미지 확대 수액 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

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멕시코의 한 개인 병원에서 피로 해소 등을 위해 국내에서도 흔히 쓰이는 비타민 수액을 맞고 귀가한 시민들이 잇따라 사망하는 사건이 발생했다.7일(현지시간) 엘 파이스 멕시코판 등 현지 일간에 따르면 지난 1일 멕시코 소노라주 에르모시요의 한 개인 병원에서 비타민 수액을 맞은 환자들이 집단으로 이상 증세를 보이며 사망했다.현재까지 파악된 피해자는 모두 9명이다. 초기에는 4명이 숨졌다가 현재는 사망자가 6명으로 늘어났다. 1명은 여전히 중태이며 2명은 상태가 호전돼 퇴원한 상태다.한 피해자는 지난 1일 비타민 수액을 맞은 뒤 24시간도 채 지나지 않아 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 피해자 유족은 “동생이 수액을 맞은 후로 상태가 매우 나빠지기 시작했다”고 호소했다.소노라주 검찰과 보건 당국은 해당 의사가 기성 제품을 사용한 게 아니라 환자 상태에 따라 여러 성분을 혼합해 직접 ‘개별 맞춤형 칵테일 수액’을 제조해 투여한 것으로 보고 있다.현재 해당 병원은 폐쇄됐으며, 담당 의사는 업무상 과실치사 혐의로 조사받고 있는 것으로 알려졌다.정확한 사인은 보건당국이 정밀 분석 중이나, 현지 언론들은 사망 원인으로 세균 감염에 따른 패혈증과 함께 다발성 장기부전 가능성도 제기하고 있다.멕시코 시민들은 비타민과 미네랄 혼합물을 주입하는 비타민 주사를 자주 이용하지만, 보건기관과 전문가들은 각종 부작용 위험과 제조 과정에서의 오염 가능성 등을 이유로 경고해 온 것으로 전해졌다.하승연 기자