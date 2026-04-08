트럼프 “이란 공격 2주간 유예”...파키스탄 중재안 수용

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 파키스탄의 중재를 받아들여 이란에 대한 전면적인 공격을 2주간 유예했다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 및 아심 무니르 육군참모총장은 오늘 밤 이란에 대한 파괴적인 공격을 잠시 보류해 줄 것을 요청했다”며 “이란이 호르무즈 해협의 ‘완전하고, 즉각적이며, 안전한’ 개방에 동의한다는 전제 하에 이란에 대한 폭격 및 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “이는 쌍방 간의 ‘휴전’이 될 것이다. 이런 조치를 취하는 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성했고 그 이상을 이뤘으며, 이란과의 장기적인 평화 및 중동 지역의 평화 정착을 위한 확정적인 합의 도출 단계에 매우 근접해 있기 때문이다”고 설명했다.트럼프 대통령은 “우리는 이란 측으로부터 10개 항으로 구성된 제안서를 수령했으며, 이를 협상을 위한 실현 가능한 기초로 판단하고 있다. 과거 양국 간의 쟁점이 됐던 거의 모든 사안에 대해 미국과 이란 간에 이미 합의가 이뤄졌으며, 2주라는 기간을 통해 해당 합의를 최종 확정하고 완결지을 수 있을 것”이라고 부연했다. 그는 “미국을 대표하는 대통령으로서, 중동 국가들을 대변하는 입장에서, 이 오랜 난제가 해결 단계에 이르렀다는 사실은 실로 영광스러운 일”이라고 밝혔다.앞서 미국과 이란 간 협상을 중재해온 셰바즈 샤리프 총리는 트럼프 대통령에게 이란 협상 시한을 2주간 연장할 것을 촉구했다. 로이터통신 등 외신에 따르면 샤리프 총리는 이날 엑스(X)에 올린 게시물을 통해 “외교가 진행될 수 있도록 트럼프 대통령에게 기한을 2주간 연장해줄 것을 간곡히 요청한다”고 밝혔다. 그는 이어 “이란 형제들이 호르무즈 해협을 상응하는 2주간 선의의 표시로 개방해줄 것을 진심으로 요청한다”고 덧붙였다.워싱턴 임주형 특파원