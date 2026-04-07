대만 국민당 대표 중국 방문에 현 총통 “평화는 독재자의 선물 아냐”

정리원 국민당 총재 10년만 중국 방문

10일 시진핑 주석과의 ‘양안회담’ 예정

이미지 확대 7일 대만 타이베이 국민당(KMT) 당사에서 열린 기자회견에서 국민당 주석 정리원이 중국 본토로 떠나기 전 발언하고 있다. 뒤에는 쑨원의 초상화가 걸려있다. 타이베이 EPA 연합뉴스

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‘친중’ 성향의 대만 제1야당인 국민당의 정리원 주석이 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 7일 엿새 간의 중국 방문에 나섰다.국민당 대표의 방중은 10년 만으로, 대만 독립 성향의 민진당 정부는 미국의 대만에 대한 무기 판매를 막기 위한 것이라고 우려했다.정 주석은 이날 상하이로 출발하기에 앞서 타이베이에서 기자회견을 열고 “국제 환경이 혼란스럽고 전쟁이 확산하고 있으며 대만은 가장 위험한 곳으로 여겨진다”라면서 “당파와 관계없이 누구도 대만이 전쟁터가 되길 원치 않는다”며 이번 방중 목적은 양안(중국과 대만) 평화라고 강조했다.중국에서는 장관급인 쑹타오 국무원 대만사무판공실 주임이 상하이 홍차오 공항에 직접 나와 정 주석을 영접했다.정 주석은 8일 국부 쑨원이 안장된 난징 중산릉을 참배하고 9일 베이징으로 이동해 10일 시 주석과 ‘양안 회담’을 가질 예정이다.중국 관영 글로벌타임스는 정 주석의 방문이 민진당 정부가 무너뜨린 양안의 신뢰 회복을 위한 길을 열 것이라고 기대했다.반면 라이칭더 대만 총통은 이날 민주화 운동가 정난룽 순국 37주년 추모식에 참석해 “독재자의 보상만으로 평화를 이루는 것은 불가능하다”면서 “평화는 단순히 전쟁이 없다는 것이 아니라 주권 보장과 국민의 민주적 생활 체제 유지가 중요하다”고 밝혔다.또 대만의 가장 큰 도전은 중국의 억압과 위협이라고 지적하며 “민주주의를 싸워서 얻는 것처럼 평화도 힘에 의해서만 이루어질 수 있다”고 강조했다.시 주석은 미중 정상회담을 한 달 앞두고 열리는 양안 회담을 통해 대만 문제에 대한 미국의 간섭을 배제하겠다는 의지를 보일 전망이다.운동권 출신으로 민진당 당원을 거쳐 국민당 대표가 된 정 주석은 라이 총통이 400억 달러(약 60조원) 규모로 국방예산을 증액하는 것을 반대하고 있다.트럼프 행정부는 5월 14~15일로 예정된 미중 정상회담을 앞두고 대만에 약 130억 달러어치 무기 판매를 연기했다.윤창수 전문기자