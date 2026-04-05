“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원

이미지 확대 해변 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

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인도에서 어린 친척을 성폭행한 혐의로 기소된 20대 남성이 징역 75년을 선고받았다.5일(현지시간) 타임스오브인디아 등에 따르면 인도 아동 성범죄 전담 특별법원은 전날 11세 남자 친척을 성폭행한 혐의로 기소된 27세 남성 A씨에게 징역 75년과 벌금 41만 루피(약 660만원)를 선고했다.재판부는 벌금액 중 20만 루피(약 320만원)를 피해 아동에게 보상금으로 지급하라고 명령했다. A씨는 축제 마지막 날 피해 아동을 사원 인근 해변으로 유인해 성범죄를 저지른 것으로 드러났다.사건을 조사한 파라부르 경찰서와 기소를 맡은 검사는 피고인의 범죄 사실을 입증하기 위해 총력을 기울였으며, 법원은 사안의 심각성을 고려해 엄중한 처벌을 내렸다.인도는 2012년 제정된 법을 통해 아동 대상 성범죄에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있으며, 최근에는 신속한 판결을 위해 패스트트랙 법원을 운영하고 있다.하승연 기자