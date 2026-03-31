“지구 종말의 날?” 핏빛으로 물든 세상 ‘섬뜩’…대체 무슨 일 [포착] (영상)

이미지 확대 지난 27일 호주 서부 샤크베이 지역에 열대성 사이클론 ‘나렐’이 접근하면서 하늘이 붉게 변하는 현상이 나타났다. 샤크베이 캐러밴 파크 페이스북 캡처

이미지 확대 지난 27일 호주 서부 샤크베이 지역에 열대성 사이클론 ‘나렐’이 접근하면서 하늘이 붉게 변하는 현상이 나타났다. 샤크베이 캐러밴 파크 페이스북 캡처

이미지 확대 지난 27일 호주 서부 샤크베이 지역에 열대성 사이클론 ‘나렐’이 접근하면서 하늘이 붉게 변하는 현상이 나타났다. 샤크베이 캐러밴 파크 페이스북 캡처

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호주에서 하늘 전체가 마치 불타는 선홍색으로 물드는 기이한 현상이 발생해 화제다.30일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 지난 27일 호주 서부 샤크베이 지역에 열대성 사이클론 ‘나렐’이 접근하면서 하늘이 붉게 변하는 현상이 나타났다.소셜미디어(SNS)를 통해 공유된 영상 속 하늘은 강렬한 오렌지색과 붉은색이 뒤섞인 모습이었다. 샤크베이 캐러밴 파크는 SNS에 이러한 모습이 담긴 영상을 올리며 “바깥이 믿기 어려울 정도로 섬뜩하다. 모든 것이 먼지로 덮여 있다”고 전했다.모두를 깜짝 놀라게 한 ‘핏빛 하늘’의 원인은 열대성 사이클론이 몰고 온 강력한 바람과 이 지역 특유의 지질학적 특성이 결합한 결과라는 게 전문가들의 분석이다.폭스웨더는 이번 현상을 “빛의 산란과 붉은 토양 성분의 절묘한 결합”이라고 설명했다. 일반적으로 빛은 파장에 따라 산란되는 정도가 다른데, 파란색은 파장이 짧아 쉽게 흩어지는 반면 붉은색이나 오렌지색은 파장이 길어 대기를 더 멀리 통과하는 성질이 있다.특히 일출이나 일몰 때처럼 태양이 지평선 가까이에 위치하면 태양광이 대기를 통과해야 하는 거리가 길어진다. 이때 파장이 짧은 푸른 계열의 빛은 산란되어 사라지고, 파장이 긴 붉은 빛만이 관찰자의 눈에 도달하게 된다.여기에 호주만의 독특한 지형적 요인이 더해졌다. 이번 현상이 관측된 데넘 지역은 호주 철광석 산업의 중심지인 필바라에서 400㎞도 채 떨어지지 않은 곳에 위치해 있다.사이클론의 강력한 풍속이 산화철 성분이 풍부한 붉은 토양과 먼지를 대기 중으로 대량 끌어올렸고, 이 입자들이 푸른빛을 차단하는 필터 역할을 하면서 평소보다 훨씬 선명한 진홍빛 하늘을 만들어낸 셈이다.톰 길 미국 텍사스대 환경공학과 교수는 포브스에 “열대성 저기압은 보통 많은 비를 불러와 먼지 폭풍을 일으키는 경우가 드물지만, 이번에는 강한 바람이 건조한 사막 지대를 지나면서 먼지 폭풍을 일으켰다”며 “내가 본 것 중 가장 붉은 현상”이라고 말했다.윤예림 기자