美, 해병대 등 추가 배치 완료...지상군 투입 ‘촉각’

이미지 확대 28일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공습으로 연기가 치솟고 있다. AFP 연합뉴스

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미국이 중동에 3500명 규모의 해군과 해병대 배치를 완료한 데 이어 추가 파병 움직임까지 보이면서 실제로 지상전을 전개할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 도널드 트럼프 대통령이 협상 시한으로 제시한 다음달 6일까지 이란과의 협상 결과를 지켜본 뒤 결렬될 경우 특수부대 중심의 제한적인 기습 작전을 펼칠 수 있다는 관측이 제기된다.워싱턴포스트(WP)는 28일(현지시간) “미 국방부가 이란에서 몇 주간 지상전을 펼칠 준비를 하고 있다”며 “전면전은 아니고 특수부대와 정규 보병 부대가 혼합된 형태의 기습 공격이 될 수 있다”고 관계자 인용해 보도했다. 이란의 핵심 석유 수출 거점인 하르그섬을 점령하는 방안과 호르무즈 해협 인근 해안 지역 기습을 통해 상선이나 군함에 위협이 되는 이란의 무기를 파괴하는 방안 등이 거론됐다고 이 매체는 전했다. 다만 트럼프 대통령은 아직 국방부의 계획을 승인할지 여부를 결정하지 않았다고 한다.월스트리트저널(WSJ)도 국방부가 추가로 1만명의 지상군 파병을 검토 중이며 트럼프 대통령이 승인할 경우 1만 7000명 이상의 지상군이 이란 인근에 배치된다고 보도했다. 이미 이란에 배치됐거나 이동 중인 해병대 5000명과 제82공수사단 2000명을 합친 규모다. 지상군이 투입된다면 이란 본토의 전략적 요충지를 점령하거나 수도 테헤란에 비축돼 있는 농축 우라늄을 확보하는 등의 작전을 펼칠 수 있다고 전망했다.하지만 지상군 투입 시 추가 사상자 발생이 불가피하고 자국 내 반전 여론이 더욱 고조될 수 있다는 건 트럼프 대통령에게 부담이다. 미군은 지난달 28일 개전 이후 13명이 전사하고 300여명이 부상을 당했다. 마코 루비오 미 국무장관은 프랑스 파리 근교에서 열린 주요 7개국(G7) 외무장관 회담 후 취재진과 만나 “우리는 지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다”면서도 “(미군 추가 배치는) 비상사태가 발생할 경우 대통령이 대응할 수 있는 최대한의 선택권과 기회를 가질 수 있도록 준비하는 것”이라고 말했다.워싱턴 임주형 특파원