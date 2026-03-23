트럼프 “이란 최고위급 만나…거의 합의”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치의 팜비치 국제공항에서 에어포스원에 탑승하기에 앞서 기자들과 대화하고 있다.

팜비치 AFP 연합뉴스

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이란을 향해 ‘48시간 내 호르무즈 해협 개방’을 압박했던 도널드 트럼프 미 대통령이 “모든 군사적 공격을 5일간 유예토록 국방부에 지시했다”고 밝혔다. 그는 이란과 협상에서 상당 부분 합의를 봤다고 자신했다.트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”고 밝혔다. 그러면서 “심도 있고 건설적인 대화를 바탕으로 이란의 발전소 및 에너지시설에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”고 설명했다.트럼프 대통령은 이어 공항에서 기자들과 만나 미국이 이란과 심도있는 대화를 나눴으며 양측이 주요 합의점을 찾았다고 말했다.그는 “주요한 부분에서는 의견 일치를 봤고, 거의 모든 부분에서 합의에 도달했다고 할 수 있다”고 했다.트럼프 대통령은 “우리는 협상을 타결할 의향이 매우 강하다. 더 이상의 전쟁도, 더 이상의 핵무기도 없어야 한다. 그들은 더 이상 핵무기를 보유하지 않을 것”이라며 합의 내용에 이란의 핵무기 포기가 담겨야 한다고 말했다.그러면서 합의가 성사된다면 호르무즈 해협이 개방되고 유가도 내려가게 될 것이라고 말했다.이어 그는 “회담에는 이란 최고위급 지도자가 참여했다”며 미국이 모즈타바 하메네이 최고지도자로부터 아무런 연락을 받지 못했다고도 했다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 이란과의 대화는 이번주 내내 계속될 예정으로, 협상 결과에 따라 군사행동 재개 여부가 결정될 것이라고도 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원