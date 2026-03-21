女승무원 퇴사에 악플 쇄도…“한국인 수준 최악” 분노한 태국인들, 왜

이미지 확대 대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다.21일(현지시간) 더 타이거에 따르면 전직 대한항공 승무원 A씨는 지난달 28일 자신의 인스타그램에 제복을 입은 사진과 함께 작별 인사를 올렸다.그는 “한때는 꿈이었고, 나중에는 교훈이 된 KE(대한항공)”라는 문구와 함께 동료들과 찍은 기념사진을 공유했다. 그러나 이 같은 게시물이 올라온 후 댓글창에는 한국어로 된 비난 글이 잇따랐다.일부 국내 누리꾼들은 “대한항공 승무원이 맞느냐”, “요즘은 아무나 뽑는 것 같다”, “기내에서 마주쳤으면 기절했을 것” 등 A씨의 외모를 직접적으로 비하하는 댓글을 남겼다.특히 특정 한국 개그우먼의 실명을 거론하며 조롱하거나 “동남아 사람이냐”며 인종차별적인 시각을 드러내는 반응도 적지 않았다.A씨는 이러한 공격에 직접적인 대응을 하지 않았으나, 이를 본 태국 누리꾼들이 반박 댓글을 달면서 댓글창은 양국 누리꾼 간의 설전장으로 변질하기도 했다.태국 누리꾼들은 “무례한 한국인들”, “한국인들 수준 최악이다”, “왜 여기까지 몰려와 악성 댓글을 다느냐”, “한국인들은 성형을 많이 해서 얼굴이 다 똑같다” 등의 반응을 보였다.논란이 커지자 일부 국내 누리꾼들은 “국가 망신이다”, “부끄럽다”며 A씨에게 대신 사과의 뜻을 전했다.하승연 기자