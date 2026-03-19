위안화 쓰면 호르무즈 통과… 통화질서 흔들리나

자국 우호 8개국과 조건부 협의

이미지 확대 전선 넓히는 이란, 바그다드 美 대사관 공습 17일(현지시간) 이라크 바그다드 주재 미국 대사관을 겨냥한 드론·로켓 공격으로 화재가 발생해 연기가 치솟고 있다. 이라크 내 친이란 무장 단체는 이라크 내 미국 관련 시설에 대한 보복 공격을 이어 가고 있다.

바그다드 AFP 연합뉴스

2026-03-19 14면

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하루 평균 65~75척의 유조선이 지나던 호르무즈 해협에 지난달말 이란 전쟁 발발 이후 지금까지 90여 척의 유조선만 통과했다. 미국 CNN방송은 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했으나 중국 위안화로 거래하는 원유를 실은 선박을 통과시키는 조건으로 8개국과 협의중이라고 17일(현지시간) 보도했다.이란 정보 소식통에 따르면 이들 국가가 ‘위안화 거래’를 조건으로 이란과 접촉하고 있다. 8개국이 구체적으로 어디인지는 공개하지 않았다.이처럼 이란은 하루 2000만 배럴의 원유가 오가던 호르무즈 해협의 봉쇄를 전쟁 수단으로 적극 활용하고 있는 모습이다. 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통과한 선박의 국적은 대부분 중국으로 인도, 파키스탄, 튀르키예 선박도 일부 포함됐다. 아울러 이란이 위안화로 거래하면 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 나서며 중국이 페트로 위안(위안화 표시 원유 선물 거래)을 넘어 열망하던 기축통화 지위까지 확보할 기회를 맞았다는 평가다.이란은 자국에 우호적이거나 외교적 대화를 제안한 국가에 대해 선별적으로 호르무즈 해협을 열어주고 있다. 인도는 지난 14일 가스 운반선 두 척이 호르무즈 해협을 통과했는데, 인도 외교부는 “외교적 해결에 따른 성과”라고 설명했다. 인도는 지난달 억류했던 이란 유조선 3척을 풀어주는 대가로 선박 통과를 허가받았다. 또 파키스탄 국적 원유 운반선도 15일 선박자동식별장치(AIS)를 켜고 호르무즈 해협을 통과했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 18일 보도된 알자지라 방송과 인터뷰에서 호르무즈 해협에 대해 “이란 옆에 있는 해로를 적이 사용하도록 허락하지 않는 건 당연하다”며 “이란과 중동의 이익을 고려한 특정 규범에 따라 이 해협에서 평화로운 통항이 영구적으로 보장되도록 해야 한다”고 강조했다.이란이 위안화로 결제하는 유조선의 운항을 허용하더라도 여전히 문제는 있다. 현재 전쟁위험 보험은 영미권 보험사에 의존하고 있는데, 위안화로 결제할 경우 보험료가 폭등하거나 아예 보장이 거부될 수도 있다.윤창수 전문기자