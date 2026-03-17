트럼프 해외주둔 미군 강조하며 호르무즈 파견 재차 압박

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 해외 주둔 미군의 해당 국가 안보 지원을 강조하며 한국 등에 호르무즈 해협 선박 호위 작전 참여를 재차 압박했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 트럼프-케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 가진 기자회견에서 “우리는 원유 수입의 1% 미만을 이 해협(호르무즈 해협)을 통해 들여오지만, 어떤 국가들은 훨씬 더 많은 양을 조달하고 있다”며 이같이 밝혔다. 이어 “일본은 95%, 중국은 90%를 (호르무즈 해협에서) 들여오고, 여러 유럽 국가도 상당한 양을 수입한다. 한국은 35%를 들여온다”며 “따라서 우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 말했다. 그러면서 “우리는 끔찍한 외부 위협으로부터 그들을 보호해줬지만, 그들은 그리 열의가 없었다”며 “그 열의의 수준은 나에게 중요하다”고 말했다. 다만 그는 해당 발언에 대한 특정 국가 이름을 거론하진 않았다.트럼프 대통령은 “어떤 나라에는 4만 5000명의 훌륭한 (미군) 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다”고 강조했다. 약 5만명 규모인 주일미군을 가리킨 것으로 보이지만, 트럼프 대통령은 과거 주한미군에 대해서도 4만명 이상이라고 언급한 적이 있다. 주한미군 실제 규모는 약 2만 8500여명이다.이런 발언은 미군이 주둔하고 있는 나라들이 그간 안보 지원을 받은 만큼, 호르무즈 해협 선박 호위 작전에 보다 적극적으로 참여하라는 의미로 해석된다. 트럼프 대통령은 “우리는 (일부 나라로부터) 좋은 도움을 받을 것으로 생각하지만, 일부 나라들에는 실망하게 될 수도 있다”며 “어떤 나라들인지 나중에 밝히겠다”고 말했다.트럼프 대통령은 프랑스와 영국이 호르무즈 해협에 군함을 보낼 가능성도 제기했다. 그는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 대화를 나눴다면서 “도와줄 것이라고 생각한다”고 했다. 또 키어 스타머 영국 총리와도 전날 통화했다면서 “영국이 관여할 것으로 본다”고 말했다.워싱턴 임주형 특파원