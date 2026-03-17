‘사망설’ 모즈타바… “러시아서 수술 받았다”

12일 러 군용기 타고 극비리 이송

푸틴 제안… “모스크바서 회복 중”

이미지 확대 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 새 최고지도자.

신화 연합뉴스

2026-03-17 14면

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이란 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이(57)의 건강 상태를 둘러싼 의문이 커지는 가운데 모즈타바가 러시아에서 수술을 받았다는 외신 보도가 나왔다. 쿠웨이트 매체 알자리다는 15일(현지시간) “지난 12일 모즈타바가 러시아 군용기를 타고 극비리에 모스크바로 이송돼 성공적으로 수술을 받았다”며 현재 모스크바 대통령 관저 내 병원에서 치료를 받으며 회복중이라고 보도했다.모즈타바는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격 첫날 폭격으로 부상을 입은 것으로 전해진다. 이란 정보 당국은 최고지도자를 노린 이스라엘의 공격으로 자국 의료 시설이 표적이 될 수 있다고 보고 러시아 이송을 선택한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 마수드 페제시키안 이란 대통령과 전화하며 모즈타바가 러시아에서 치료받도록 직접 제안했다.모즈타바는 사망한 아버지 아야톨라 알리 하메네이의 뒤를 이어 지난 8일 이란 새 최고지도자에 오른 뒤 모습을 드러내지 않고 있다. 최근 여러 매체를 통해 모즈타바가 공습 당시 부상을 입었다는 보도가 나왔고, 이란은 “최고지도자는 건강한 상태이며 모든 상황을 통제하고 있다”며 일축해왔다.모즈타바는 지난 12일 국영TV를 통해 첫 성명을 내놨지만 앵커가 대독하는 방식이었다. 알자리다는 모즈타바가 낸 메시지는 알리 라리자니 이란 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장이 작성했을 가능성이 있다고 전했다. 그가 예전에 발표한 여러 성명과 내용이 비슷하다는 점을 근거로 들었다.윤창수 전문기자