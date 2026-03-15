이란 전쟁으로 하루 수입 7억원, ‘대박’ 난 한국 해운사

한국 해운사 시노코르(장금상선) 유조선 6척 발묶여

용선료 사상 최고치 경신하면서 수익도 10배 증가해

이미지 확대 세계 최초로 유조선을 광석 전용선으로 개조한 시노코르의 벌크선. 홈페이지 캡처

이미지 확대 한국 해운사 시노코르(장금상선)의 중동 지역 운항 경로. 홈페이지 캡처

이미지 확대 한국 해운사 시노코르 사무실.

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미국과 이스라엘의 이란 공습 작전이 3주째에 접어든 가운데 이란이 세계 최대 해상 석유 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 한국 해운사의 위험한 투자가 대박을 터뜨렸다.블룸버그 통신은 15일 호르무즈 해협에 단일 해운사 선박으로는 가장 많은 6척의 유조선이 있는 시노코르(한국명 장금상선)가 전례 없는 수입을 올리고 있다고 보도했다.지난달 28일 이란 전쟁이 발발하면서 최대 위험에 노출된 것으로 여겨졌던 한국 민간 해운사 시노코르는 호르무즈 해협 폐쇄로 용선료가 사상 최고치를 경신하면서 엄청난 이익을 얻게 된 것이다.통신은 관계자를 인용해 시노코르가 석유를 보관하기 위해 하루 50만 달러(약 7억 5000만원)라는 천문학적인 가격으로 선박을 임대하고 있다고 전했다. 이는 지난해 수준의 거의 10배에 이르는 금액이다.이 회사는 최근 몇 달 동안 유럽 선주들로부터 최소 50척의 중고 유조선을 인수한 것으로 알려졌는데, 걸프만에 발이 묶인 6척 가운데 2척도 최근 사들인 것이다.공격적인 매입 전략으로 시노코르는 불과 몇 달 사이에 세계 초대형 원유 운반선(VLCC) 선주 순위가 12위에서 상위 3위권으로 올라섰다.이란 전쟁 초기만 해도 시노코르가 가장 큰 위험을 맞게 됐다는 평가가 나왔지만, 원유 가격이 천정부지로 치솟으면서 전쟁의 가장 큰 수혜자 중 한 명이 될 것이란 관측이다.호르무즈 해협에 유조선이 갇혀 있는 상황에서 전쟁이 끝나더라도 해상 운송의 차질은 상당 기간 이어질 것으로 예상된다.이는 운임 상승을 장기화시켜 시노코르와 같은 선주들에게 막대한 이익을 안겨줄 것으로 보인다.1989년에 설립된 시노코르는 원래 컨테이너 운송 회사로 시작했으며, 한국과 중국 간에 최초의 컨테이너 항로를 개설했다.그동안 보수적인 경영을 했던 시노코르는 2024년 공격적인 유조선 매입 행보에 나섰으며, 지난 2월 말 기준 약 150척의 초대형 유조선을 보유한 것으로 추산된다.이는 미국 등 국제사회의 제재를 받거나 운항이 중단된 선박을 제외하면 전체 유조선의 거의 40%에 해당한다.초대형 유조선을 1년 동안 임대하는 비용은 하루 평균 10만 달러 이상으로 급등했으며, 이는 1988년 이후 최고 금액이다.시노코르는 오는 18일부터 호르무즈 해협 일대의 불안정한 정세로 인한 국제 유가 급등에 따라 운임을 긴급 인상한다고 밝혔다.윤창수 전문기자