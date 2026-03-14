“모즈타바 제보하면 150억”…미 국무부, 현상금 내걸었다

이미지 확대 9일 이란 수도 테헤란의 혁명대로에서 열린 집회에서 남성들이 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상화를 들고 있다. 테헤란 UPI 연합뉴스

이미지 확대 8일(현지시간) 이란 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이. AFP 연합뉴스

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미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 등 이란 혁명수비대(IRGC) 핵심 인사들에 대해 최대 1000만 달러(약 150억원)의 현상금을 내걸었다.13일(현지시간) 미국 국무부가 운영하는 테러 정보 신고·보상 프로그램 ‘정의에 대한 보상’(Rewards for Justice)은 이란 혁명수비대와 산하 조직 지도부에 대한 정보 제공자에게 최대 1000만 달러의 보상금을 지급하겠다고 밝혔다.국무부는 현상금 대상자로 이란 최고지도자인 모즈타바 하메네이를 비롯해 아스가르 헤자지 최고지도자 비서실장, 야흐야 라힘 사파비 군사 고문, 알리 라리자니 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장 등을 지목했다.또 에스칸다르 모메니 내무장관, 에스마일 카티브 정보안보부 장관 등도 명단에 포함됐다.이와 함께 국무부는 이름과 얼굴이 공개되지 않은 국방위원회 사무총장, 최고지도자 고문, 최고지도자실 군사실장, 혁명수비대 사령관 등에 대한 정보도 요청했다.국무부는 “이들은 전 세계에서 테러를 계획·조직·실행하는 혁명수비대 산하 부대를 지휘·통제하고 있다”며 “혁명수비대는 이란이 국가 전략으로 테러를 활용하는 데 핵심 역할을 하는 조직”이라고 밝혔다.앞서 미국은 2019년 4월 혁명수비대를 외국 테러조직(FTO)으로 지정했다.또 미 재무부는 혁명수비대와 정예부대인 쿠드스군을 지원한다는 이유로 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정한 바 있다.‘정의에 대한 보상’ 프로그램 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에도 이날 현상금 공고가 올라왔다.해당 게시물에는 “이란 테러 지도자들에 대한 정보를 갖고 있다면 제보하라. 보상금과 함께 이주 지원도 받을 수 있다”는 내용이 포함됐다.김유민 기자