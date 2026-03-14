金 총리, 트럼프 만나... 대미투자특별법 등 논의한 듯

이미지 확대 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만났다.국무총리실에 따르면 방미 중인 김 총리는 전날 JD 밴스 미국 부통령과 만난 데 이어 이날 백악관에서 트럼프 대통령을 면담했다. 전날 한국 국회를 통과한 대미투자특별법 등을 포함한 한미 관계 현안에 대해 트럼프 대통령과 의견을 나눴을 것으로 보인다.김 총리는 전날 백악관에서 밴스 부통령을 만난 자리에선 대미투자특별법 입법 사실을 소개하고, 이를 계기로 핵추진 잠수함과 원자력, 조선 등 한미 간 안보 분야 협력 합의도 조속히 이행해 나가자고 말했다고 총리실이 전했다.앞서 김 총리는 지난 1월 워싱턴을 방문했을 때에도 밴스 부통령과 만나 약 50분간 회담을 갖고 한미 관계 발전 방안 등을 논의한 바 있는데, 당시에는 트럼프 대통령과의 대면은 성사되지 않았다.워싱턴 임주형 특파원