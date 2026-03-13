국제 [속보] 美국방 “이란 새 최고지도자, 부상으로 외모 훼손된듯” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/03/13/20260313500224 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-03-13 21:16 입력 2026-03-13 21:16 이미지 확대 이란 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이. AFP 연합뉴스 자료사진 [속보] 美국방 “이란 새 최고지도자, 부상으로 외모 훼손된듯” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 미 국방부의 공식 발표 내용이 포함되어 있는가? 포함됨 포함 안됨