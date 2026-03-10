장식품인 척?…골동품점 선반, 야생 부엉이 떡하니 ‘낮잠 중’

이미지 확대 지난달 21일(현지시간) 미국 뉴욕주 이스트 더럼의 골동품 가게 ‘더 마켓 플레이스’ 진열대에서 야생 동부 소쩍새 한 마리가 수탉 모양 쿠키 통 옆에 앉아 잠들어 있다. 뉴욕주 환경보전부 제공·AP 연합뉴스

미국 뉴욕주 골동품 가게 선반 위에서 야생 부엉이 한 마리가 진열된 물건들 사이에 끼어 낮잠을 자다 발견됐다. 손님들은 처음에 이 부엉이를 ‘장식품’으로 착각했고 출동한 환경보전 경찰이 새를 안전하게 구조해 인근 숲에 풀어줬다.8일(현지시간) 뉴욕포스트, USA투데이 등 외신에 따르면 지난달 21일 미국 뉴욕주 이스트 더럼 마을의 골동품 가게 ‘더 마켓 플레이스’를 찾은 손님들이 진열대를 둘러보다 수탉 모양 쿠키 통 옆에 앉아 있는 부엉이 한 마리를 발견했다.손님들은 처음에 이 부엉이가 “놀라울 정도로 실물 같은 장식품”인 줄 알았다가 살아 있는 야생 동물임을 알아채고 가게 직원에게 알렸다.신고를 받고 출동한 환경보전 경찰관들이 현장에 도착했을 때도 부엉이는 선반 위에서 여전히 잠들어 있었다.경찰관들은 곤히 잠든 갈색·흰색 얼룩무늬의 동부 소쩍새를 조심스럽게 안아 가게 밖으로 데리고 나갔다. 이후 부엉이는 인근 숲속에 방사됐고, 얼마 지나지 않아 근처 나무 위로 날아올랐다.동부 소쩍새는 야행성으로 주로 나무 구멍 속에 둥지를 튼다. 이 부엉이가 어떻게 가게 안까지 들어와 선반 위에 자리를 잡게 됐는지는 아직 밝혀지지 않았다.김성은 기자