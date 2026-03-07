트럼프 “이란 무조건 항복해야”…수용 가능한 지도자 선택 압박

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 일주일째로 접어든 대이란 군사작전과 관련해 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 무조건 항복한 이후 수용 가능한 지도자가 선택된다면 미국과 동맹국들은 이란이 파멸의 벼랑에서 벗어나도록 도울 것”이라며 “이란은 위대한 미래를 맞이할 것”이라고 강조했다.이어 자신의 대표 구호인 ‘미국을 다시 위대하게(MAKE AMERICA GREAT AGAIN·MAGA)’를 변형한 “이란을 다시 위대하게(MAKE IRAN GREAT AGAIN·MIGA)”라는 표현도 덧붙였다.트럼프 대통령의 발언은 이란이 완전한 항복을 해야 한다는 최대 수준의 요구를 제시한 것으로 풀이된다. 동시에 친미 성향의 지도부가 들어설 경우 경제 재건을 지원할 수 있다는 메시지를 내며 이란을 압박한 것으로 해석된다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 기자들과 만나 트럼프 대통령의 ‘무조건 항복’ 발언과 관련해 “이란이 더 이상 미국에 위협이 되지 않고 ‘장대한 분노’ 작전의 목표가 완전히 달성됐다고 판단되는 시점이 되면 사실상 무조건 항복 상태가 되는 것”이라고 설명했다.이어 “이미 미국과 이스라엘은 최고지도자를 포함해 이란의 테러 정권 지도부 50명 이상을 제거했다”고 주장했다.레빗 대변인은 현재 진행 중인 ‘장대한 분노’ 작전이 목표를 달성하기까지 4~6주 정도가 걸릴 것으로 예상된다고 밝혔다.또 군사작전으로 미국의 탄약이 부족해질 수 있다는 우려에 대해서는 “작전 수행과 그 이상의 목표 달성을 위한 충분한 무기와 탄약을 보유하고 있다”고 강조했다.김유민 기자