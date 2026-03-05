“트럼프 아들 군대 보내라”…206㎝ 배런 징집 요구 확산

이미지 확대 배런 트럼프. AP 연합뉴스

미국과 이스라엘의 대이란 군사작전 이후 미군 사상자가 발생하면서 미국 사회관계망서비스(SNS)에서 도널드 트럼프 대통령의 막내아들 배런 트럼프(20)를 군대에 보내야 한다는 요구가 확산하고 있다.2일(현지시간) 뉴스위크와 인디펜던트 등에 따르면 최근 엑스, 레딧 등 주요 SNS에서는 ‘#SendBarron(배런을 보내라)’이라는 해시태그가 빠르게 퍼지고 있다. 게시물에는 “전쟁이 정당하다면 대통령의 아들도 참전해야 하는 것 아니냐”는 취지의 비판이 이어졌다.미국 온라인에서는 배런이 군복을 입은 모습의 인공지능(AI) 합성 이미지도 확산하고 있다.이 같은 움직임은 지난달 28일 트럼프 대통령이 이란 지도부와 군사 시설을 겨냥한 공습 작전을 승인한 이후 본격적으로 확산했다. 특히 공습 과정에서 미군 사망자가 발생하자 미국 내 반전 여론이 높아지면서 배런의 입대를 촉구하는 목소리가 온라인에서 커진 것으로 보인다.미국 온라인 매체 데일리비스트에 따르면 코미디 작가 토비 모턴은 ‘DraftBarronTrump.com’이라는 풍자 사이트도 개설했다. 해당 사이트는 트럼프 대통령 특유의 화법을 패러디하며 배런이 “아버지가 이끄는 나라를 지킬 준비가 돼 있다”는 식의 문구를 내세워 전쟁 상황을 비꼬는 내용을 담고 있다.이 과정에서 트럼프 대통령의 베트남전 징집 유예 전력도 다시 거론되고 있다. 트럼프 대통령은 1960년대 베트남전 당시 학업과 건강 문제 등을 이유로 여러 차례 징집 유예를 받았고, 1968년 발뒤꿈치에 뼈 돌기가 있다는 진단을 근거로 병역을 면제받았다. 당시 해당 진단이 특혜였다는 논란도 제기된 바 있다.다만 배런이 실제로 군 복무 대상이 되기는 어려울 것이라는 분석도 나온다. 배런의 신장은 약 206㎝로 알려져 있는데, 미군 입대 기준상 최대 신장 제한은 육군·해군·공군이 약 203㎝, 해병대는 약 198㎝이기 때문이다.현재 뉴욕대학교에 재학 중인 배런은 트럼프 대통령과 멜라니아 여사의 외아들로, 정치적 발언이나 공개 활동을 거의 하지 않는 것으로 알려져 있다.김유민 기자