(영상) “세상에서 가장 작은 한입” 맥도날드 CEO 먹방 ‘역풍’…버거킹도 조롱

CEO가 직접 SNS에 홍보…“맛없게 먹어” 역효과
경쟁사 버거킹도 패러디 영상 가세
맥도날드 최고경영자(CEO)의 햄버거 ‘먹방’에 조롱이 쏟아지고 있다.
4일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO 겸 회장은 지난달 2일 소셜미디어(SNS)에 최근 미국에 출시된 ‘빅 아치 버거’를 소개하는 영상을 공개했다.
영상에서 켐프친스키 회장은 사무실로 보이는 공간에 앉아 빅 아치 버거와 감자튀김, 탄산음료를 앞에 놓고 새롭게 출시된 버거에 대한 설명을 시작했다.
그는 “신메뉴에 대해 들어봤을 것이다. 포르투갈, 독일, 캐나다에서는 이미 맛을 본 사람도 있다”며 “매우 독특한 참깨를 썼고, 번 안에는 패티와 빅 아치 소스, 양상추가 있다”고 소개했다.
이어 “나는 이 제품을 매우 좋아한다. 진짜 맛있다”면서 직접 버거를 한 입 베어 물었다. 그러면서 “매우 맛있다. 맥도날드만이 만들 수 있는 것이다. 나머지는 점심으로 먹을 것”이라며 먹방을 끝냈다.
맥도날드의 빅 아치 버거는 소고기 패티 2장, 화이트 체다 치즈 3장, 양파 플레이크, 생양파 슬라이스, 양상추, 피클과 빅 아치 소스 등이 들어가는 제품이다. 빅 아치 소스는 머스터드, 피클, 달콤한 토마토 맛의 균형이 완벽한 톡 쏘는 크리미 소스로 소개됐다.
CEO가 직접 홍보 전면에 나서며 신제품에 힘을 보태려 했으나 소극적으로 버거를 베어 먹는 모습에 해당 영상은 오히려 역효과를 낳았다.
누리꾼들은 “왜 이렇게 한 입 먹는 걸 무서워하는 것처럼 보이지?”, “햄버거 처음 먹어보는 사람 같다”, “지금까지 본 첫 입 중 가장 작다”, “뱉고 싶은 것처럼 보인다” 등의 댓글을 남겼다.
SNS에는 켐프친스키 회장의 ‘한입’을 패러디하는 영상도 다수 올라왔다. 일부 영상은 ‘좋아요’를 100만개 이상 받았다.
며칠 뒤 톰 커티스 버거킹 사장은 SNS에 새로 선보인 와퍼를 큼지막하게 한 입 베어 무는 영상을 올리며 은근한 조롱에 합류했다.
버거킹의 새로운 와퍼는 기존 구성은 유지하면서 프리미엄 빵, 업그레이드된 맛의 마요네즈, 버거를 눌리지 않게 담을 수 있는 상자 포장 등을 추가했다.
경쟁사의 ‘밈(meme)’을 놓치지 않고 틈새 홍보에 나선 버거킹의 영상에 누리꾼들은 “역시 버거의 왕이다”, “먹방은 이렇게 하는 것”, “이게 바로 남자답게 먹는 거야. 맥도날드 잘 봐둬”라며 호응했다.
이보희 기자
