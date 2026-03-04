‘이란 선제공격설’ 내세우며 명분 쌓는 트럼프 “호르무즈 선박 호위할 것”

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 3일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 회담 중 발언하고 있다. AP 연합뉴스

이스라엘과 함께 이란에 나흘째 공습을 가한 도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 이란의 ‘선제공격설’ 등을 내세우며 명분 쌓기에 나서고 있다. 하지만 이를 뒷받침할 구체적인 근거가 제시되지 않고 있는 데다 이스라엘에 이끌려 이란을 타격한 것 아니냐는 지적이 나오자 여론전을 펼친 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협 통과 선박을 공격하겠다고 위협한 것에 대해선 미 해군이 호위하겠다며 시장의 불안감을 안정시키기에 나섰다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 “우리는 미치광이들(이란)과 협상하고 있었는데, 그들이 먼저 공격할 것이라고 봤다”며 “그들은 (미국을) 공격할 참이었다. 우리가 하지 않았다면 그들이 먼저 공격했을 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 지난달 28일 대국민 영상연설에서도 이란의 ‘임박한 위협’을 제거하기 위해 공습을 단행했다고 밝혔고, 지난 1일 ABC 방송과의 인터뷰에선 이란이 자신에 대한 암살을 시도했다는 취지의 주장도 펼쳤다.하지만 미 정보기관은 앞서 의회를 상대로 진행한 비공개 브리핑에서 이란이 2035년까지 미 본토에 도달할 수 있는 대륙간미사일을 보유하지 못할 것이라고 설명한 것으로 전해지는 등 선제공격을 준비한 정황은 보이지 않고 있다. 트럼프 대통령에 대한 이란의 암살 시도 역시 증거로 드러난 것은 없다.트럼프 대통령이 밝힌 이란 공격 이유는 마코 루비오 미 국무장관의 발언과도 차이가 있다. 루비오 장관은 지난 1일 취재진에 “이스라엘이 행동(이란 공격)에 나서고 이게 미군에 대한 (이란의) 공격을 촉발할 것을 알고 있었다. 이란이 공격을 개시하기 전 우리가 선제적으로 그들을 타격하지 않으면 더 큰 사상자가 발생할 것을 알고 있었다”고 말했다. 이에 일각에선 이스라엘 때문에 이란 공격을 감행한 것 아니냐는 지적이 나왔다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해선 “필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것”이라며 “미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다”고 밝혔다.사태가 중장기화할 가능성에 국제유가가 급등하는 등 경제적 파장이 커지자 대책을 내놓은 것이다. 그는 이날 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담에서는 대이란 작전이 끝나면 유가가 내려갈 것이라며 “심지어 이전보다 더 낮아질 수 있다”고도 말했다.이란의 위협이 실제로 임박했었는지 등에 의문이 제기되며 트럼프 대통령 핵심 지지층인 마가(미국을 다시 위대하게) 진영에서도 부정적 여론이 나오고 있다. 보수 언론인 메긴 켈리는 “미국 우선주의에 부합하지 않는다”고 말했다.워싱턴 임주형 특파원