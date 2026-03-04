트럼프, “호르무즈 유조선 美해군이 호위”…이란 ‘불바다’ 경고 대응

이미지 확대 USA GERMANY DIPLOMACY 도널드 트럼프 미 대통령. EPA 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 긴장이 고조되는 호르무즈 해협에 대해 군사적 보호 조치를 취하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 “필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것”이라며 “또 미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 매우 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다”고 말했다. 그는 이어 “어떤 상황에서도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것”이라고 강조했다.이같은 발언은 이란에 대한 공습 이후 급등한 국제 유가로 경제가 흔들리고 여론이 악화하고 있기 때문으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 “미국의 경제력과 군사력은 지구에서 가장 강력하다”면서 ”앞으로도 더 많은 조치가 있을 것”이라고 강조했다.앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관의 보좌관인 에브라힘 자바리 소장은 전날 이란 반관영 ISNA 통신을 통해 “호르무즈 해협은 폐쇄됐다”며 “통과를 시도하는 선박은 혁명수비대와 정규 해군이 불태울 것이다. 단 한 방울의 석유도 통과하지 못하게 할 것”이라고 경고했다.호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 운송량의 20%가 통과하는 ‘글로벌 에너지 동맥’이다.조희선 기자