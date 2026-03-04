美 지상군 투입 시사… 이란 “호르무즈 선박 불태울 것”

트럼프 “지상군에 울렁증 없다”
이란 “석유 한 방울도 못 나간다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란에 지상군 투입 가능성을 배제하지 않겠다며 대규모 추가 공격을 예고했다. 이란은 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박을 공격하겠다고 위협하고 사우디아라비아 주재 미국 대사관을 공격하는 등 중동 사태가 한층 격화하고 있다.
트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “다른 대통령들이 (군사작전 시) 지상군 투입은 없다고 말했던 것과 달리 나는 ‘울렁증’이 없다”며 “필요하면 보낼 수 있다는 입장”이라고 밝혔다. 지난달 28일부터 이스라엘과 함께 이란을 공습하고 있는 미국이 지상군을 투입하면 전쟁이 장기화하고 중동 전역으로 확전될 수 있다는 우려가 나온다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 명예훈장 수여식 연설에서 “시간이 얼마가 걸리든 상관없다. (이란과의 전쟁은 당초) 4∼5주 걸릴 것으로 예상했지만 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”고 말했다. 이란의 예상 밖 거센 반격에 장기전도 불사할 수 있다는 뜻을 보인 것으로 풀이된다.
이란은 반관영 ISNA 통신을 통해 “호르무즈 해협은 폐쇄됐다”며 “통과를 시도하는 선박은 혁명수비대와 정규 해군이 불태울 것이다. 단 한 방울의 석유도 통과하지 못하게 할 것”이라고 경고했다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 운송량의 20%가 통과하는 ‘동맥’과도 같은 곳으로, 선박들에 ‘해협 폐쇄’ 방침을 통보하고 나온 가장 강력한 엄포다. 이란은 이날 사우디아라비아 주재 미국 대사관도 드론으로 공격했다.
워싱턴 임주형 특파원
2026-03-04 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
트럼프 대통령이 이란에 대해 배제하지 않겠다고 밝힌 것은?