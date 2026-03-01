[속보] 이스라엘 “하메네이 사망 확인”

이미지 확대 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 것을 확인했다고 이스라엘 고위관계자가 로이터통신에 밝혔다. 이스라엘 N12 방송도 고위 관계자를 인용해 “하메네이가 제거됐다”고 단정적으로 보도했다. 다만 이란 당국은 하메네이 사망설 보도에 ‘적의 심리전’이라고 주장했다.올해 86세인 하메네이는 1989년부터 이란을 통치해 왔다. 최고 지도자로서 그는 시아파 이슬람 공화국인 이란의 모든 정부 기관, 군대, 사법부에 대한 절대적인 권한을 가지고 있다. 하메네이는 40여년에 걸쳐 걸프 지역의 수니파 무슬림 국가들과 경쟁할 수 있는 지역 강국을 건설하는 동시에 주변 지역을 불안하게 만드는 핵 기술을 육성했다.미국과 이스라엘은 이날 이란 내 군사 목표물 수십 곳을 타격했다. 이란 수도 테헤란과 곰, 카라지, 게슘 등 전국 주요 도시가 동시다발로 공습받았다. 미국과 이스라엘이 이란에 대한 직접 군사공격에 나선 것은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳을 타격한 이후 약 8개월 만이다. 이번 공격은 지난 26일 스위스 제네바에서 열린 미국과 이란의 협상이 ‘노딜’로 끝난 직후 전격 단행됐다.워싱턴 임주형 특파원