日 청년 사로잡은 ‘관 눕기’ 체험…뚜껑 ‘쾅’ 닫고 30분에 2만원

이미지 확대 관 속에 누워 죽음을 체험하는 ‘관 명상’이 일본에서 새로운 힐링 체험으로 자리잡고 있다. 그레이브 도쿄 제공

일본에서 관 속에 누워 죽음을 체험하는 ‘관 명상’이 새로운 힐링 트렌드로 자리잡으며 해외에서도 주목받고 있다. 특히나 청년 자살률 문제와 맞닿아 있다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.25일(현지시간) 재팬투데이, 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 일본 지바현의 한 장례식장에서 시작된 ‘관 눕기’ 체험이 현지에서 유행으로 번지고 있다.관 속에 누워 자신의 죽음을 상상하며 명상하는 이 체험은 홀로 조용히 시간을 보내며 마음을 추스르고 싶은 사람들 사이에서 특히 인기를 모으고 있다.최근에는 도쿄에 ‘메이소 쿠칸 카노케인’이라는 명상 공간이 새로 생겼다. ‘그레이브 도쿄’가 설계한 이곳의 관은 알록달록한 색채로 꾸며져 있으며, “죽음을 의식함으로써 삶을 바라보는 명상 체험”을 표방한다.30분에 약 2만원이면 체험할 수 있고, 개방형과 밀폐형 중 원하는 방식을 고를 수 있다. 힐링 음악, 천장 영상 투사, 완전한 정적 가운데 취향에 맞는 분위기를 선택하는 것도 가능하다.최근에는 도쿄에 ‘메이소 쿠칸 카노케인’이라는 명상 전문 공간도 문을 열었다. ‘그레이브 도쿄’라는 업체가 설계한 이곳의 관은 알록달록한 색채로 꾸며져 있다.“죽음을 의식함으로써 삶을 바라보는 명상 체험”을 표방하는 이곳에서는 30분에 약 2만원으로 체험할 수 있다. 개방형·밀폐형 중 원하는 방식을 고를 수 있고, 힐링 음악이나 천장 영상 투사, 완전한 정적 중에서 취향에 맞게 선택하면 된다.관 디자이너 후세 미카코는 “죽음이 그리 무서운 것이 아니라는 점을 사람들에게 느끼게 해주고 싶었다”면서, 동시에 삶의 소중함을 일깨우는 것이 목적이라고 밝혔다.이 트렌드는 일본 청년 자살률이 역대 최고치를 기록하는 시기에 맞물려 확산됐다는 점에서 단순한 유행 이상의 의미를 지닌다.후세는 “관 체험 후 죽음에 대한 생각이 줄거나 사라진 사람을 많이 봤다”면서 “되돌릴 수 없는 죽음을 선택하기 전에, 되돌릴 수 있는 죽음을 먼저 경험해 보길 바란다”고 말했다.김성은 기자