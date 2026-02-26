쿠바 “美고속정 타격, 4명 사살”…카리브해 긴장 고조

쿠바 “美고속정이 먼저 발포…美거주 쿠바인 탑승”

美국무 “미국 정부 관계 없어…사실관계부터 확인”

이미지 확대 25일(현지시간) 아바나에 정박한 쿠바 국경수비대 선박. 아바나 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

쿠바가 자국 영해에 들어온 미국 고속정을 공격해 승선자 4명을 사살했다.25일(현지시간) AP통신에 따르면 쿠바 당국은 이날 오전 중부 비야클라라주 카요 팔코네스 섬 인근 해상에서 국경수비대가 미국 플로리다 선적 고속정을 공격했다고 밝혔다. 신원 확인을 위해 쿠바 국경수비대의 배가 접근하자 고속정 쪽에서 먼저 발포했다는 것이 쿠바 당국의 주장이다.쿠바 당국은 이 고속정에 미국에 거주하는 쿠바인 10명이 탑승 중이었고, 이 중 4명을 사살했다고 밝혔다. 나머지 탑승자 6명은 교전 중 다친 쿠바 국경수비대 지휘관과 함께 병원으로 이송됐다.쿠바 측은 탑승자 10명 중 다수가 범죄 및 폭력 전력이 있다면서 특히 탑승자 중 2명이 이미 테러 행위와 관련된 활동에 연루돼 쿠바에서 지명수배 상태였다고 주장했다. 그러면서 고속정에는 장총과 권총, 화염병과 방탄조끼 등이 선적돼 있었다고 덧붙였다. 미국에 거주하는 쿠바인들이 테러 의도를 지니고 고속정을 이용해 쿠바에 접근했다는 것이다. 또한 쿠바 당국은 이들의 무장 침투를 지원하기 위해 미리 쿠바에 입국한 인물도 체포했다고 밝혔다.미국 측은 일단 사실관계부터 확인하겠다는 반응을 보였다. 마코 루비오 국무장관은 “쿠바 당국이 밝힌 정보에만 의존하지는 않을 것”이라며 국토안보부와 해안경비대가 사건을 조사 중이라고 밝혔다. 특히 루비오 장관은 고속정과 미국 정부와는 관계가 없다고 선을 그었다. JD 밴스 부통령은 백악관도 상황을 주시하고 있다면서 “우리가 우려하는 만큼 심각한 일이 아니길 바란다”고 전했다.이번 사건은 ‘니콜라스 마두로 사태’ 이후 카리브해 일대에 긴장감을 다시 고조시키고 있다.밀수 등 범죄와 관련된 우발적 사고일 수도 있지만 ‘쿠바가 과도한 무력을 사용했다’고 미국이 판단할 경우 후속 조치에 나설 가능성도 있다.제임스 우스마이어 플로리다주 법무부 장관은 엑스(옛 트위터)에서 “쿠바 정부를 신뢰할 수 없으며, 우리는 이 공산주의자들에게 책임을 묻기 위해 모든 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.김경두 기자