“5시간 동안 마셨다”…던킨 ‘양동이 커피’ 팔자 美 SNS 난리

이미지 확대 미국 일부 매장에서 시험 판매 중인 던킨의 1.4리터(ℓ) 용량 ‘양동이 음료’. 소셜미디어(SNS) 캡처

세계적인 도넛 브랜드 던킨이 무려 1.4리터(ℓ) 용량의 ‘양동이 음료’를 시험 판매해 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.미 피플지, USA투데이, 보스턴닷컴 등 외신의 25일(현지시간) 보도에 따르면, 던킨은 미국 매사추세츠주와 뉴햄프셔주 일부 매장에서 이 대형 음료를 시험 판매하고 있다.이 양동이 음료는 미디엄(714㎖)의 두 배 정도이며 라지(946㎖)보다도 양이 훨씬 많다.아이스 커피, 아이스 라떼, 던킨 리프레셔 중에서 고를 수 있으며, 블루베리 코블러 아이스 라떼·카라멜 코코 아이스 커피·딸기 드래곤프루트 레모네이드 리프레셔 같은 시즌 메뉴도 담을 수 있다.던킨 대변인은 “일부 매장에서는 한정 기간 판매 후 이미 매진됐다”고 밝혔다. 재입고 여부에 대해서는 별다른 답변을 내놓지 않았다.던킨은 이 음료를 따로 홍보하지 않았다. 그러나 판매 소식은 소셜미디어(SNS)를 타고 빠르게 퍼져나갔다.스스로를 ‘던킨 중독자’라고 부르는 틱톡커 스테파니 부치는 이 음료를 손에 넣기 위해 새벽 5시에 집을 나서 1시간 20분을 운전해 매장을 찾았다고 전했다.컵 홀더에 양동이가 들어가지 않는다는 사실을 알게 된 그는 뒤에 줄 서 있던 손님과 함께 웃음을 터뜨렸다고 한다. 부치는 “적어도 5시간은 마셨다”면서 만족스러움을 표했다.온라인 반응은 엇갈린다.“전국 출시를 안 하다니 너무하다. 음료도 음료지만 양동이 자체가 갖고 싶다”는 열혈 팬이 있는가 하면, “한 번에 커피를 1.4ℓ나 마실 필요가 있냐”며 고개를 갸웃하는 사람도 있었다.한 누리꾼은 “아이스 커피를 즐기지 않는 사람은 절대 이해 못 할 것”이라고 받아쳤다.김성은 기자