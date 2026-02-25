“호텔 커피 머신으로 ‘더러운 속옷’ 세탁”…‘황당 꿀팁’ 올린 인플루언서 뭇매

이미지 확대 인플루언서 타라 우드콕스가 호텔 커피 머신에 속옷을 넣고 세탁하는 방법을 소개해 논란이 됐다. 틱톡 캡처

호텔 커피 머신으로 속옷을 세탁하는 방법을 소개한 인플루언서가 누리꾼들의 강한 비판을 받고 있다. 정작 본인은 “실제로 해본 적 없다”며 해명에 나섰지만, 2년 전 스스로 올린 영상이 발목을 잡으며 논란이 더 커졌다.24일(현지시간) 미국 피플지 등 외신에 따르면, 인플루언서 겸 피트니스 코치 타라 우드콕스는 지난해 11월 9일 틱톡에 “여행 중 속옷이 부족할 때 쓸 수 있는 꿀팁”을 소개했다.방법은 간단했다. 호텔 방 커피 머신의 원두 필터 자리에 속옷을 넣고 추출 버튼을 누르면, 뜨거운 물이 속옷을 통과하면서 세탁 효과를 낸다는 것이다.우드콕스는 “드라이어로 말리기만 하면 깨끗한 속옷을 입을 수 있다”며 “이 방법을 이미 알고 있는 사람이 이렇게 많은 줄 몰랐다”고 덧붙였다.영상의 좋아요 수는 3600개 남짓이었지만, 조회 수는 수십만 건을 넘어섰다.다른 계정들이 영상을 퍼 나르며 “비위생적”이라고 일제히 비판하면서 논란은 걷잡을 수 없이 커졌다.한 누리꾼은 “어떻게 호텔 커피 머신으로 속옷을 세탁할 생각을 할 수 있냐”고 황당해했고, 다른 누리꾼은 “이제 호텔 커피 머신을 쓸 때마다 ‘누가 여기서 속옷을 빤 건 아닐까’ 의심하게 생겼다”고 꼬집었다.누리꾼들은 2023년 영상까지 찾아냈다. 해당 영상에서 우드콕스는 “호텔 커피 머신에서 속옷을 세탁한다는 얘기를 들은 뒤로 절대 쓰지 않는다”고 직접 말했다.스스로 비위생적이라고 경고했던 방법을 2년 뒤 ‘꿀팁’으로 소개한 셈이어서 비판 여론은 더욱 거세졌다.논란이 커지자 우드콕스는 지난 23일 인스타그램에 해명 영상을 올렸다.웃으며 “사실 나는 그렇게 해본 적이 없다. 친구한테 들은 얘기를 소개한 것뿐”이라면서 이렇게까지 반응이 클 줄은 몰랐다“고 털어놨다.우드콕스는 끝으로 “어차피 호텔 커피 머신은 청소가 제대로 안 될 것 같아 원래 쓰지 않는다”고 덧붙였다.김성은 기자