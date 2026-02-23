메뉴
커피숍 실수로 재산 ‘12해 2762경원’ 됐다…英여성, 한순간 ‘세계 최고 부자’

김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-02-23 18:43
입력 2026-02-23 17:57
잔액으로 약 12해 2762경원이 넘는 영수증(오른쪽)을 받은 영국의 사업가 소피 다우닝. BBC 캡처
잔액으로 약 12해 2762경원이 넘는 영수증(오른쪽)을 받은 영국의 사업가 소피 다우닝. BBC 캡처


‘영국의 한 커피숍에서 직원의 단순 실수로 고객에게 63경 파운드(약 12해 2762경 4300조원)짜리 영수증이 발행되는 황당한 일이 벌어졌다. 당사자는 “서류상 세계 최고 부자”라며 웃음으로 넘겼지만, 이 사연이 알려지며 화제를 모으고 있다.

21일(현지시간) BBC 보도에 따르면, 주인공은 영국 노팅엄의 커피 전문점 ‘200 디그리스’를 찾은 사업가 소피 다우닝(29)이다.

다우닝은 10파운드(약 2만원)짜리 기프트카드를 들고 평소처럼 카페를 찾았다.

주문한 건 말차 라테 한 잔이었다.

그런데 직원이 건네준 영수증을 보는 순간, 눈을 의심할 수밖에 없었다.

기프트카드 잔액으로 63경 파운드가 찍혀 있었던 것이다.

직원 역시 영수증을 보고 당황한 기색이 역력했다.

“이런 건 처음 본다”고 중얼거리며 영수증을 건넸다고 다우닝은 전했다.

다우닝은 말차 라테 한 잔 값이 빠진 나머지 잔액을 보고 “너무 웃겼다”고 회상했다.

영수증 속 금액은 현실과는 한참 거리가 먼 숫자였다.

카페 측에 따르면, 직원이 기프트카드 금액을 입력해야 할 자리에 실수로 기프트카드 번호를 입력하는 바람에 이런 일이 벌어졌다.

영수증만 잘못 발행됐을 뿐 실제 청구 금액은 정확했으며 기프트카드 잔액도 이상 없이 처리됐다는 설명이다.

황당한 영수증은 기념품으로 남기고, 직원은 올바른 영수증을 따로 출력해 다우닝에게 전달했다.

다우닝은 “종이 위에서나마 세계 최고 부자가 된 기분을 즐기겠다”고 너스레를 떨었다.

그러면서 “이 돈이 슈퍼마켓 기프트카드였다면 더 좋았을 텐데”라며 아쉬움 섞인 농담도 잊지 않았다.

그녀는 이 영수증을 악용할 생각은 전혀 없었다며, 기프트카드로 음료를 한 잔 더 사 마시는 것으로 황당한 하루를 마무리했다.

김성은 기자
